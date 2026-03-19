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Fura-olho? Jordana beija Jonas Sulzbach após veterano ficar com Marciele no BBB 26

Saiba como foi o momento e a reação das outras sisters

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de março de 2026 às 07:05

Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy
Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy Crédito: Reprodução/TV Globo

Se tem alguém que está levando a fama de 'rei do flerte' a sério no BBB 26, esse alguém é Jonas Sulzbach. Na madrugada desta quinta-feira (19), durante a festa de Alberto Cowboy, o veterano adicionou um nome ao seu movimentado histórico amoroso na casa: Jordana.

O clima entre os dois já estava cozinhando em banho-maria na pista de dança, sob os olhares atentos de Gabriela, Samira e da própria Marciele, que já teve seus momentos com o brother. Jordana, que no início da edição jurava que não beijaria Jonas por respeito à amiga Marciele, parece ter mudado de ideia.

Jonas Sulzbach e Jordana se beijam no BBB 26

Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo
Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo
Marciele reage à aproximação de Jonas Sulzbach e Jordana no BBB 26 por Reprodução/TV Globo
Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo
Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo
Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo
Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo
Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo
Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo
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Jonas Sulzbach e Jordana trocam beijos no BBB 26 durante Festa do Líder de Alberto Cowboy por Reprodução/TV Globo

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Tudo começou com uma pergunta despretensiosa de Jordana sobre o horário. Jonas, com a rapidez, disparou: "É hora de dar uns beijos, né?". A advogada ainda tentou resistir com um "você é melhor do que isso", mas não demorou muito para os dois protagonizarem um beijo apaixonado.

O brother começou a temporada em um romance com Maxiane, mesmo ela sendo do grupo 'rival'. Após a saída de Maxiane, o caminho ficou livre para Marciele, que já flertava com o empresário mesmo com a amiga na casa.

Apesar de Marciele ter reagido com um "pode me enterrar se eu estiver preocupada" ao ver Jonas com Jordana, a tensão na sala era visível. Vale lembrar que Jordana e Marciele eram próximas, o que torna esse novo casal um prato cheio para as próximas DRs da casa.

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