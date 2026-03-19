Fura-olho? Jordana beija Jonas Sulzbach após veterano ficar com Marciele no BBB 26

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 19 de março de 2026 às 07:05
Se tem alguém que está levando a fama de 'rei do flerte' a sério no BBB 26, esse alguém é Jonas Sulzbach. Na madrugada desta quinta-feira (19), durante a festa de Alberto Cowboy, o veterano adicionou um nome ao seu movimentado histórico amoroso na casa: Jordana.
O clima entre os dois já estava cozinhando em banho-maria na pista de dança, sob os olhares atentos de Gabriela, Samira e da própria Marciele, que já teve seus momentos com o brother. Jordana, que no início da edição jurava que não beijaria Jonas por respeito à amiga Marciele, parece ter mudado de ideia.
Jonas Sulzbach e Jordana se beijam no BBB 26
Tudo começou com uma pergunta despretensiosa de Jordana sobre o horário. Jonas, com a rapidez, disparou: "É hora de dar uns beijos, né?". A advogada ainda tentou resistir com um "você é melhor do que isso", mas não demorou muito para os dois protagonizarem um beijo apaixonado.
O brother começou a temporada em um romance com Maxiane, mesmo ela sendo do grupo 'rival'. Após a saída de Maxiane, o caminho ficou livre para Marciele, que já flertava com o empresário mesmo com a amiga na casa.
Apesar de Marciele ter reagido com um "pode me enterrar se eu estiver preocupada" ao ver Jonas com Jordana, a tensão na sala era visível. Vale lembrar que Jordana e Marciele eram próximas, o que torna esse novo casal um prato cheio para as próximas DRs da casa.