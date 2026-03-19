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Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (19) para ter estabilidade financeira

Veja o que os astros reservam para o seu signo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de março de 2026 às 06:49

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Hoje, 19 de março de 2026, marca as últimas horas da temporada de Peixes, mas a Lua já se adiantou e entrou no signo de Áries à 01h03.

O que isso significa? Que enquanto o Sol pede para a gente encerrar ciclos e "limpar a casa", a Lua já está nos empurrando para a ação, com aquela pressa típica de quem quer ver as coisas acontecerem. É o dia perfeito para arrumar os pensamentos e se preparar para o Ano Novo Astrológico que começa amanhã.

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Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    No amor, é você quem dita o ritmo e toma a frente. No trabalho, sua liderança está afiada, aproveite para resolver tudo o que está pendente. Só cuidado para não sair atropelando as coisas e acabar com uma dor de cabeça.
  • Números da Sorte: 1, 19, 37

  • Touro (20/04 a 20/05)
    Antes da Lua chegar no seu signo nos próximos dias, prefira o silêncio. No trabalho, planeje seus próximos passos em segredo. Observe mais do que fale e garanta que sua energia esteja preservada.
  • Números da sorte: 5, 14, 50

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    O amor e as boas oportunidades podem surgir de uma conversa despretensiosa entre amigos. No trabalho, o networking está poderosíssimo. Use sua agilidade mental para inovar e conectar pessoas.
  • Números da Sorte: 3, 21, 39

  • Câncer (21/06 a 22/07)
    No trabalho, é hora de mostrar seus resultados sem medo. No amor, a vontade de definir o futuro do casal fala mais alto. Só não esqueça de cuidar da postura; não carregue o peso do mundo sozinho.
  • Números da sorte: 4, 22 40

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  • Leão (23/07 a 22/08)
    Com a Lua em um signo amigo, o dia favorece aventuras e novos aprendizados. No trabalho, foque em expansão e parcerias com o exterior. O clima pede otimismo e horizontes amplos.
  • Números da sorte: 9, 18, 45

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    Deixe o perfeccionismo de lado e permita-se sentir a paixão. Financeiramente, o dia é ótimo para dar um basta em dívidas ou organizar recursos compartilhados. 
  • Números da sorte: 8, 26, 53

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
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Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

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  • Libra (23/09 a 22/10)
    O parceiro ou sócio pode estar mais exigente, então use sua diplomacia para equilibrar as coisas. Nas negociações, seja direto. Lembre-se de beber muita água para manter o equilíbrio interno.
  • Números da sorte: 7, 25, 43

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    A Lua em Áries te dá o pique necessário para zerar as tarefas acumuladas. No amor, o carinho aparece naquelas pequenas ajudas do dia a dia. Excelente dia para pegar pesado nos exercícios físicos.
  • Números da sorte: 1, 11, 56

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    Sorte e carisma são as palavras do dia. O amor está leve e divertido, ideal para quem quer celebrar. No trabalho, suas ideias autorais estão protegidas, use sua criatividade para se destacar da multidão.
  • Números da sorte: 6, 24, 42

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    Seu refúgio hoje é o lar. Pode surgir aquela vontade de resolver pendências familiares de uma vez. No trabalho, quem atua de casa terá um dia produtivo. Organize sua base emocional para voar alto amanhã.
  • Números da sorte: 3, 12, 30

A criança de cada signo

A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
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A criança de cada signo por Reprodução

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    O dia é ótimo para vendas, marketing e contatos rápidos. O amor flui através de conversas inteligentes e passeios dinâmicos. Só tente não deixar a ansiedade tomar conta, respire fundo.
  • Números da sorte: 11, 29, 55

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    O foco hoje é o bolso. Antes da virada astrológica, organize seu orçamento e valorize o que é concreto. No amor, busque estabilidade e quem te oferece segurança.
  • Números da sorte: 10, 28, 46

Dica do Dia: Use a coragem da Lua em Áries para descartar tudo o que você não quer carregar para 2026. Limpe as gavetas e a mente.

Aviso: Loterias são jogos de azar. Jogue com responsabilidade. Este conteúdo tem caráter informativo e de entretenimento.

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