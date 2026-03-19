ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (19) para ter estabilidade financeira

Veja o que os astros reservam para o seu signo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de março de 2026 às 06:49

Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Hoje, 19 de março de 2026, marca as últimas horas da temporada de Peixes, mas a Lua já se adiantou e entrou no signo de Áries à 01h03.

O que isso significa? Que enquanto o Sol pede para a gente encerrar ciclos e "limpar a casa", a Lua já está nos empurrando para a ação, com aquela pressa típica de quem quer ver as coisas acontecerem. É o dia perfeito para arrumar os pensamentos e se preparar para o Ano Novo Astrológico que começa amanhã.

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Áries (21/03 a 20/04)

No amor, é você quem dita o ritmo e toma a frente. No trabalho, sua liderança está afiada, aproveite para resolver tudo o que está pendente. Só cuidado para não sair atropelando as coisas e acabar com uma dor de cabeça.

No amor, é você quem dita o ritmo e toma a frente. No trabalho, sua liderança está afiada, aproveite para resolver tudo o que está pendente. Só cuidado para não sair atropelando as coisas e acabar com uma dor de cabeça. Números da Sorte: 1, 19, 37



Touro (20/04 a 20/05)

Antes da Lua chegar no seu signo nos próximos dias, prefira o silêncio. No trabalho, planeje seus próximos passos em segredo. Observe mais do que fale e garanta que sua energia esteja preservada.



Antes da Lua chegar no seu signo nos próximos dias, prefira o silêncio. No trabalho, planeje seus próximos passos em segredo. Observe mais do que fale e garanta que sua energia esteja preservada. Números da sorte: 5, 14, 50

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Gêmeos (21/05 a 20/06)

O amor e as boas oportunidades podem surgir de uma conversa despretensiosa entre amigos. No trabalho, o networking está poderosíssimo. Use sua agilidade mental para inovar e conectar pessoas.



O amor e as boas oportunidades podem surgir de uma conversa despretensiosa entre amigos. No trabalho, o networking está poderosíssimo. Use sua agilidade mental para inovar e conectar pessoas. Números da Sorte: 3, 21, 39



Câncer (21/06 a 22/07)

No trabalho, é hora de mostrar seus resultados sem medo. No amor, a vontade de definir o futuro do casal fala mais alto. Só não esqueça de cuidar da postura; não carregue o peso do mundo sozinho.



No trabalho, é hora de mostrar seus resultados sem medo. No amor, a vontade de definir o futuro do casal fala mais alto. Só não esqueça de cuidar da postura; não carregue o peso do mundo sozinho. Números da sorte: 4, 22 40

Leão (23/07 a 22/08)

Com a Lua em um signo amigo, o dia favorece aventuras e novos aprendizados. No trabalho, foque em expansão e parcerias com o exterior. O clima pede otimismo e horizontes amplos.



Com a Lua em um signo amigo, o dia favorece aventuras e novos aprendizados. No trabalho, foque em expansão e parcerias com o exterior. O clima pede otimismo e horizontes amplos. Números da sorte: 9, 18, 45

Virgem (23/08 a 22/09)

Deixe o perfeccionismo de lado e permita-se sentir a paixão. Financeiramente, o dia é ótimo para dar um basta em dívidas ou organizar recursos compartilhados.



Deixe o perfeccionismo de lado e permita-se sentir a paixão. Financeiramente, o dia é ótimo para dar um basta em dívidas ou organizar recursos compartilhados. Números da sorte: 8, 26, 53

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Libra (23/09 a 22/10)

O parceiro ou sócio pode estar mais exigente, então use sua diplomacia para equilibrar as coisas. Nas negociações, seja direto. Lembre-se de beber muita água para manter o equilíbrio interno.



O parceiro ou sócio pode estar mais exigente, então use sua diplomacia para equilibrar as coisas. Nas negociações, seja direto. Lembre-se de beber muita água para manter o equilíbrio interno. Números da sorte: 7, 25, 43

Escorpião (23/10 a 21/11)

A Lua em Áries te dá o pique necessário para zerar as tarefas acumuladas. No amor, o carinho aparece naquelas pequenas ajudas do dia a dia. Excelente dia para pegar pesado nos exercícios físicos.



A Lua em Áries te dá o pique necessário para zerar as tarefas acumuladas. No amor, o carinho aparece naquelas pequenas ajudas do dia a dia. Excelente dia para pegar pesado nos exercícios físicos. Números da sorte: 1, 11, 56



O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Sagitário (22/11 a 21/12)

Sorte e carisma são as palavras do dia. O amor está leve e divertido, ideal para quem quer celebrar. No trabalho, suas ideias autorais estão protegidas, use sua criatividade para se destacar da multidão.



Sorte e carisma são as palavras do dia. O amor está leve e divertido, ideal para quem quer celebrar. No trabalho, suas ideias autorais estão protegidas, use sua criatividade para se destacar da multidão. Números da sorte: 6, 24, 42

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Seu refúgio hoje é o lar. Pode surgir aquela vontade de resolver pendências familiares de uma vez. No trabalho, quem atua de casa terá um dia produtivo. Organize sua base emocional para voar alto amanhã.



Seu refúgio hoje é o lar. Pode surgir aquela vontade de resolver pendências familiares de uma vez. No trabalho, quem atua de casa terá um dia produtivo. Organize sua base emocional para voar alto amanhã. Números da sorte: 3, 12, 30

A criança de cada signo 1 de 13

Aquário (20/01 a 18/02)

O dia é ótimo para vendas, marketing e contatos rápidos. O amor flui através de conversas inteligentes e passeios dinâmicos. Só tente não deixar a ansiedade tomar conta, respire fundo.



O dia é ótimo para vendas, marketing e contatos rápidos. O amor flui através de conversas inteligentes e passeios dinâmicos. Só tente não deixar a ansiedade tomar conta, respire fundo. Números da sorte: 11, 29, 55

Peixes (20/02 a 20/03)

O foco hoje é o bolso. Antes da virada astrológica, organize seu orçamento e valorize o que é concreto. No amor, busque estabilidade e quem te oferece segurança.



O foco hoje é o bolso. Antes da virada astrológica, organize seu orçamento e valorize o que é concreto. No amor, busque estabilidade e quem te oferece segurança. Números da sorte: 10, 28, 46

Dica do Dia: Use a coragem da Lua em Áries para descartar tudo o que você não quer carregar para 2026. Limpe as gavetas e a mente.

