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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 19 de março de 2026 às 06:49
Hoje, 19 de março de 2026, marca as últimas horas da temporada de Peixes, mas a Lua já se adiantou e entrou no signo de Áries à 01h03.
O que isso significa? Que enquanto o Sol pede para a gente encerrar ciclos e "limpar a casa", a Lua já está nos empurrando para a ação, com aquela pressa típica de quem quer ver as coisas acontecerem. É o dia perfeito para arrumar os pensamentos e se preparar para o Ano Novo Astrológico que começa amanhã.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
O ponto fraco que cada signo tenta esconder
O que cada signo faz quando ninguém está vendo
A criança de cada signo
Dica do Dia: Use a coragem da Lua em Áries para descartar tudo o que você não quer carregar para 2026. Limpe as gavetas e a mente.
Aviso: Loterias são jogos de azar. Jogue com responsabilidade. Este conteúdo tem caráter informativo e de entretenimento.