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Amante flagrada com CEO revela como descobriu que marido estava no mesmo show: 'Teria sido melhor esbarrar com ele'

Kristin Cabot viralizou ao ser filmada com o chefe casado em julho de 2025

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de março de 2026 às 14:14

Kristin Cabot viralizou ao aparecer abraçadinha com o então CEO da Astronomer, Andy Byron
Kristin Cabot viralizou ao aparecer abraçadinha com o então CEO da Astronomer, Andy Byron Crédito: Reprodução

Em julho de 2025, Kristin Cabot, então diretora de RH, e seu chefe, o CEO Andy Byron, foram flagrados pela "câmera do beijo" em um show do Coldplay. O problema? Ambos eram casados com outras pessoas.

Meses após o escândalo que custou seus empregos, Kristin decidiu revelar no podcast de Oprah Winfrey que o marido também estava no evento.

Andy Byron

Andy Byron, CEO da empresa bilionária de tecnologia Astronomer, que apareceu no telão abraçado com a diretora de RH da empresa, Kristin Cabot por Reprodução
Andy Byron, CEO da empresa bilionária de tecnologia Astronomer, que apareceu no telão abraçado com a diretora de RH da empresa, Kristin Cabot por Reprodução
Andy Byron, CEO da empresa bilionária de tecnologia Astronomer, que apareceu no telão abraçado com a diretora de RH da empresa, Kristin Cabot por Reprodução
Andy Byron, CEO da empresa bilionária de tecnologia Astronomer, que apareceu no telão abraçado com a diretora de RH da empresa, Kristin Cabot por Reprodução
Andy Byron por Reprodução
Megan Kerrigan, Andy Bryon e Kristin Cabot por Reprodução
CEO Andy Byron foi visto abraçado com chefe do RH por Divulgação
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Andy Byron, CEO da empresa bilionária de tecnologia Astronomer, que apareceu no telão abraçado com a diretora de RH da empresa, Kristin Cabot por Reprodução

Kristin contou que a ficha caiu logo na entrada do Gillette Stadium, em Massachusetts. Sua filha enviou uma mensagem curiosa: "Que ótimo que você e o Andrew estão no Coldplay". Foi ali que ela descobriu que o agora ex-marido, Andrew, também estaria no mesmo local. 

"Fiquei tensa. Pensei: 'Será que vai ser estranho se ele me vir com o Andy?'. Mas logo me acalmei achando que, em um estádio com 55 mil pessoas, as chances de um esbarrão eram nulas", relembrou Kristin na entrevista.

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O destino, porém, tinha outros planos. Eles realmente não se cruzaram nos corredores ou nas arquibancadas, mas Kristin foi parar no telão gigante. Ao perceber a câmera, ela tentou cobrir o rosto, o que fez Chris Martin, vocalista da banda, brincar no microfone sobre um possível "caso proibido".  

Rindo da ironia hoje em dia, ela desabafa: "No fim das contas, teria sido muito melhor se eu tivesse apenas esbarrado com ele no meio da multidão". Segundo ela, o marido já sabia da proximidade dela com o chefe e não estranharia um encontro casual.  

O 'momento de fama' custou caro, tanto Kristin quanto Andy deixaram seus cargos na empresa de tecnologia Astronomer. Além disso, Kristin confirmou que o affair não foi para frente e os dois não estão mais juntos.

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