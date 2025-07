BRAÇO DIREITO DO CEO

Amante flagrada com CEO em show do Coldplay foi promovida dois meses após ser contratada

Nas redes sociais, ela se gabava por ganhar confiança dos líderes

Flagrada pela câmera do beijo abraçada com o CEO da empresa onde ambos trabalham, Kristin Cabot foi contratada pela Astronomer em novembro de 2024 como Chief People Officer e, em menos de dois meses, já havia sido promovida ao círculo mais próximo da liderança da empresa. Há sete meses, ela passou a figurar como braço direito de Andy Byron, CEO da companhia com quem foi flagrada, e ganhou visibilidade interna após receber elogios públicos do executivo.>