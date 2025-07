NO FLAGRA!

Saiba quem é 'moça do RH', amante de CEO flagrado em câmera do beijo no show de Coldplay

Kristin Cabot foi flagrada abraçada com executivo casado e vídeo já acumula mais de 5 milhões de visualizações

Publicado em 17 de julho de 2025 às 21:57

Andy Byron, CEO da empresa bilionária de tecnologia Astronomer, que apareceu no telão abraçado com a diretora de RH da empresa, Kristin Cabot Crédito: Reprodução

Um momento inusitado e inesperado ganhou repercussão mundial nesta semana durante o show da banda Coldplay, em Boston, na noite desta quarta-feira (16). Dois executivos foram flagrados curtindo o momento agarradinhos. >

Até aí tudo bem, mas ao serem gravados na câmera do beijo durante o show, os dois tiveram uma reação inesperada, que causou até risos na plateia. Os dois tentaram esconder o rosto em um ato de desespero.>

Isso porque Andy Bryon, CEO de uma empresa bilionária, a Astronomer, é muito conhecido. Além disso, estava abraçado com Kristin Cabot, chefe de recursos humanos da mesma empresa.>

O que também complica a cena é que Andy é casado com Megan Kerrigan Bryon, que já apagou o sobrenome de Bryon de seus perfis online.A atitude chamou atenção dos internautas, que lotaram as redes sociais da empresária com mensagens de apoio e solidariedade diante do possível caso de traição.>

Com isso, fica constatado que Kristin é sua amante. Com a viralização do vídeo nas redes sociais, muitos questionamentos foram levantados: quem seria a mulher, que até então, era anônima, e de repente, por causa de uma simples, ganhou os holofotes virando motivo de piada e interesse público?>

Chamada agora nas redes de “moça do RH”, a executiva é responsável pela estratégia e gestão de todos os aspectos relacionados aos recursos humanos dentro da organização, a Astronomer.>

Ela lidera o departamento de RH, garantindo que as práticas e políticas estejam alinhadas com os objetivos da empresa, promovendo um ambiente de trabalho positivo e engajador.>

A Astronomer capacita equipes de dados para dar vida a softwares, análises e IA de missão crítica. Além disso, é a empresa por trás da Astro, plataforma líder do setor de orquestração e observalidade de dados, com tecnologia Apache Airflow.>