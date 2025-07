CLIMÃO

Esposa toma atitude após marido ser flagrado em telão com amante em show do Coldplay

Megan Byron recebeu mensagens de apoio

Após Andy Byron viralizar nas redes sociais em um vídeo onde aparece em clima íntimo com uma funcionária durante um show do Coldplay, a esposa dele, Megan Kerrigan Byron, decidiu apagar o sobrenome do marido de seus perfis online. A atitude chamou atenção dos internautas, que lotaram as redes sociais da empresária com mensagens de apoio e solidariedade diante do possível caso de traição.>