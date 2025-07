FLAGRA

VÍDEO: chefe é flagrado com amante do RH em câmera do beijo no show do Coldplay e se desespera

CEO e chefe de RH foram exibidos no telão e se esconderam diante da plateia; vídeo viralizou com mais de 5 milhões de views

Fernanda Varela

Publicado em 17 de julho de 2025 às 13:03

Andy Byron, CEO da empresa bilionária de tecnologia Astronomer, que apareceu no telão abraçado com a diretora de RH da empresa, Kristin Cabot Crédito: Reprodução

Um momento constrangedor ganhou repercussão mundial. Durante o show do Coldplay, na noite desta quarta-feira (16), em Boston, um casal de executivos foi flagrado curtindo a festa agarradinho. O problema é que eles foram flagrados pela câmera do beijo e, imediatamente, entraram em desespero. A cena foi tão bizarra que até vocalista da banda, Chris Martin, fez piada. >

Andy Byron 1 de 4

Os vídeos mostram o casal abraçado, mas, ao perceber que estava sendo filmado no telão do estádio, toma um susto. A mulher cobre o rosto com a mão e se afasta. O homem se abaixa rapidamente, tentando sair de cena. A atitude chamou a atenção de Chris Martin, que comentou no microfone: “Olha só esses dois! O quê? Eles são muito tímidos ou estão tendo um affair?”.>

A fala arrancou risadas do público e viralizou nas redes sociais. O vídeo já acumula mais de 5 milhões de visualizações no TikTok.>

De acordo com o The Sun, os envolvidos seriam Andy Byron, CEO da empresa de tecnologia Astronomer, e Kristin Cabot, chefe do setor de RH da mesma companhia. Byron está na empresa desde julho de 2023, e Kristin assumiu o cargo há cerca de nove meses.>