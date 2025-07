CINEMA

Vilão ganhando mais que herói: confira cachês do elenco de 'Superman'

A revista 'Variety' divulgou detalhes do orçamento da superprodução da DC

Os cachês dos principais nomes do elenco de 'Superman' foram revelados aos mínimos detalhes e os valores deixaram os fãs intrigados. Seguindo uma tradição de Hollywood, o vilão do filme que o pontapé da DCU (Universo da DC) embolsou muito mais dinheiro que o responsável por viver o herói da capa azul e vermelha. Isso é o que revelou reportagem da revista americana "Variety". >

Nicholas Hoult, intérprete do vilão Lex Luthor, esbanja um currículo luxuoso, o que também explica o cachê muito maior do que os demais colegas de elenco. Ele, que começou ainda criança em "Um Grande Garoto' (2002)", estrelou filmes como "X-Men", "Jurado Número 2", além do recente remake "Nosferatu".

