CINEMA

Superman tem cenas pós-créditos? Veja estratégia da DC

Filme que dá o pontapé do DCU (O Universo da DC) está em cartaz nos cinemas de todo o país

Elis Freire

Publicado em 14 de julho de 2025 às 17:18

"Superman" 2025 Crédito: Divulgação

"Superman" (2025), filme que dá o pontapé do DCU (O Universo DC), está em cartaz em todo o Brasil e já ganhou muita repercussão entre os cinéfilos. E, para quem ainda aguarda ansioso para assistir, uma dúvida não quer calar: Superman tem cenas pós-créditos?>

A resposta é sim. O novo longa de super-herói tem duas cenas pós-créditos. Uma das cenas é mais curta, durando apenas alguns segundos, bem no meio dos créditos. Já a outra acontece ao fim do rolar dos créditos, durando mais um tempinhos nas telinhas. Ou seja, não tenha pressa para levantar do cinema para não acabar perdendo as imagens. Gunn aposta em um tom fofo e divertido.>

A primeiras delas, ainda durante a rolagem dos créditos, é uma referência a Grandes Astros Superman, HQ que segundo o roteirista James Gunn, serviu de referência para o tom do filme. Na cena, Superman e o cão Krypto estão sentados na lua, vendo à Terra de longe, provavelmente após brincar de “pega” como retrata a história em quadrinhos.>

Superman e Kripto na lua Crédito: Divulgação / DC

E o que acontece na segunda cena?

A segunda cena também segue o tom divertido e sem grandes spoilers da primeira. Isso porque diferente da Marvel, que adianta o que deve rolar na trama nos próximos filmes da franquia, a DC aposta em uma estratégia de trazer mais comicidade com imagens insólitas e sem grandes spoilers.>

Nela, há uma piada com Sr. Incrível (Edi Gathegi), personagem que sempre quer fazer tudo certo devido a sua genialidade. Superman e o Sr. Incrível percebem uma rachadura num prédio de Metrópoles que não foi bem encaixada pelo Sr. Incrível. O principal herói da DC brinca com o colega, que está frustrado por não ter feito o prédio com perfeição.>

Spoilers de projetos da DCU ao longo do filme