TELEVISÃO

Dih e Flan: conheça as baianas no reality 'Chef de Alto Nível'

Programa de culinária estreia nesta terça-feira (15) na TV Globo

Elis Freire

Publicado em 14 de julho de 2025 às 21:54

Diih Vidal e Flan Souza Crédito: Divulgação

O novo reality de culinária da TV Globo "Chef de Alto Nível" está prestes a estrear e os telespectadores ansiosos já estão de olho nos participantes para decidir para quem torcer. Antes do início da disputa, um reconhecimento inicial que conta muito é do estado de origem; nesta estreia duas baianas vão disputar na categorias de cozinheiras amadoras: Diih Vidal e Flan Souza. >

Contando com 24 participantes, "Chef de Alto Nível" estreia nesta terça-feira após Vale Tudo. O elenco conta com 24 integrantes, divididos nas categorias cozinheiros da internet, profissionais e amadores e será vivido na chamada Torre das Cozinhas. Além da Bahia, tem representantes do Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo e Distrito Federal, em busca do prêmio de meio milhão de reais.>

Conheça as participantes baianas:>

Quem é Dih Vidal?

Dih Vidal 1 de 6

Natural de Mucuri, na Bahia, Dih tem 36 anos e hoje mora em São José dos Campos, interior de São Paulo. Dona de casa, tem um e-commerce de roupas infantis. A baiana é muito dedicada à família: casada e mãe de dois filhos, Diih os considera seu porto seguro. O interesse pela cozinha veio com o nascimento do primeiro filho, e hoje ela persegue o sonho de ter seu próprio restaurante. >

“Gosto muito de cozinhar peixes, mas não estou limitada a isso. Se tiver qualquer outra coisa, um bucho, um bode (risos), estou disposta a fazer. O que me levou a fazer a inscrição, primeiro, foi a chance de uma independência financeira como mulher. Sempre vivi para a família, meus filhos, minha casa. Então, chega um momento que a gente quer conquistar as coisas para nós mesmos. E me inscrevei também porque meus filhos queriam muito ver a mãe deles na TV”, revela Dih. “Quero montar um negócio próprio e chegar a ganhar o prêmio é uma realização muito grande, pessoal e profissional, um reconhecimento enorme”, conta.>

Quem é Flan Souza?

Flan Souza 1 de 6

Nascida em Salvador, Flan mora em Barueri, São Paulo, e tem 41 anos. Técnica de enfermagem de formação, ela carrega na cozinha uma forte conexão com sua mãe e sua avó, suas grandes referências. Flan já vendeu cachorro-quente e empadas no hospital onde trabalhava e revela que aprendeu a fazer arroz soltinho com Ana Maria Braga. Atualmente, estuda gastronomia e se declara como uma amante da cozinha.>