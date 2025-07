Edu Guedes se declara à filha após ter alta de cirurgia de câncer: 'Não desistiu'

ORGULHO

Publicado em 14 de julho de 2025 às 23:07

Edu Guedes se pronuncia após cirurgia no pâncreas: “É um recomeço” Crédito: Reprodução

O apresentador e chef de cozinha Edu Guedes se declarou à filha Maria de 16 anos nesta segunda-feira (14), através de post nas redes sociais. Em alta da cirurgia para retirada de tumor no pâncreas, o famoso exaltou o empenho nos estudos da adolescente de 16 anos e ressaltou que ela se manteve firme em seu objetivo mesmo diante dos últimos acontecimentos com ele, a partir da descoberta do câncer.>

“Papai sente muito orgulho de você! Parabéns pelos seus estudos. Você foi corajosa. No momento mais difícil, fez o que somente os fortes são capazes. Mesmo com todas as dificuldades que o papai estava passando, não desistiu. Em breve estaremos juntos. Te amo”, escreveu Edu Guedes. >

Diagnosticada com câncer, o marido de Ana Hickmann passou por uma cirurgia de retirada de nódulos no pâncreas no mês passado. O tipo de câncer delicado foi descoberto no início, antes de uma metástase pelo corpo. Ele foi liberado do hospital na última sexta-feira (11).>

Descoberta do tumor

Edu Guedes contou que tudo começou em abril, quando sentiu dores intensas nas costas e chegou a expelir uma pedra no rim durante corrida em autódromo de Interlagos. “Como eu já tive várias crises de pedra no rim ao longo da vida, achei que era só mais uma. Não fui ao hospital, não fiz nada”, relatou. >

Porém, uma dor intensa o levou ao hospital para investigar. “A dor era absurda, parecia um ataque cardíaco. Fui levado pro pronto-socorro, e foi aí que tudo começou a mudar”, contou. Durante os exames, os médicos identificaram uma anomalia no pâncreas. “O doutor me chamou e disse: ‘Edu, vi algo estranho na imagem do seu pâncreas. Acredito que seja um tumor’”, relatou.>