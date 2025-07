EM CASA

Ana Hickmann comemora alta antecipada de Edu Guedes após cirurgia contra câncer no pâncreas

Chef recebeu alta dez dias antes do previsto e foi recebido com almoço surpresa

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de julho de 2025 às 16:20

Ana Hickmann comemora alta antecipada de Edu Guedes após cirurgia contra câncer no pâncreas Crédito: Repodução/Instagram

Edu Guedes está em casa novamente! O chef de cozinha, que foi diagnosticado com câncer no pâncreas e precisou passar por uma cirurgia de emergência, recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira (11), com dez dias de antecedência em relação ao prazo estimado pelos médicos. >

A boa notícia foi celebrada por Ana Hickmann, esposa de Edu, que compartilhou a novidade nas redes sociais com uma publicação emocionante. O procedimento, realizado no último sábado (06), foi feito de forma robótica no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, após o chef ser internado inicialmente para tratar uma infecção causada por um cálculo renal.>

“Hoje é um dia muito especial para a nossa família! O Dr. Marcelo Bruno Rezende deu alta para o Edu dez dias antes do previsto. Meu amor está de volta em casa! Que alegria”, escreveu a apresentadora.>

Ana também preparou uma surpresa carinhosa para marcar o retorno do marido. “Fiz um almoço especial para recebê-lo com todo o amor do mundo. Sou grata a Deus, aos médicos e a todos os profissionais que cuidaram do Edu com tanto carinho. A recuperação dele está sendo maravilhosa”, declarou.>

A apresentadora também agradeceu aos fãs pelas mensagens de apoio. “Muito obrigada a todos que oraram e torceram por ele. Está dando certo!”, celebrou.>