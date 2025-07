SAÚDE

Edu Guedes tem recuperação rápida após cirurgia contra câncer no pâncreas, diz Ana Hickmann

Apresentador passou por procedimento delicado e responde bem ao tratamento; esposa celebra avanço no quadro

Heider Sacramento

Publicado em 9 de julho de 2025 às 06:36

Ana Hickmann sobre Edu Guedes: “É um recomeço” Crédito: Reprodução/X

O apresentador Edu Guedes está se recuperando de forma mais rápida do que o previsto após passar por uma cirurgia complexa para tratar um câncer no pâncreas. O procedimento, uma pancreatectomia robótica, foi realizado no último sábado (5) no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e durou cerca de seis horas. De acordo com a equipe médica, a operação transcorreu sem intercorrências. >

A descoberta do tumor aconteceu após uma crise renal, que motivou exames mais detalhados. Durante a investigação, foi identificado um nódulo no pâncreas, levando à necessidade de uma intervenção de emergência. Segundo sua assessoria, o chef e apresentador tem mostrado uma evolução clínica surpreendente. “Edu Guedes passou uma ‘noite muito boa’ e segue em recuperação. Segundo os médicos, a evolução está sendo mais rápida do que o esperado, mostrando a força que tem”, informou o comunicado.>

Nas redes sociais, Ana Hickmann, que se casou com Edu no civil em maio, tem sido responsável por tranquilizar os fãs e compartilhar atualizações sobre o estado de saúde do marido. “Hoje, o dia começou bem e mais leve. Edu está bem e forte. Eu voltei ao trabalho e mais tarde estarei com ele. Obrigada por todas as orações”, escreveu a apresentadora.>

Ana também se mostrou confiante diante do momento difícil vivido pelo casal. “Algumas notícias chegam como uma tempestade, nos pegam desprevenidos e nos fazem mudar a rota de repente. Mas maior do que o medo, são a fé e a certeza na cura”, declarou. Em outro trecho, ela reforçou que vê essa fase como um novo começo: “Este momento delicado que estamos passando é apenas o recomeço de uma vida saudável e feliz que voltaremos a viver em breve! Continuem rezando por ele, isso faz toda a diferença”.>