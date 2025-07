SE ESTRESSOU!

Clima tenso: Ana Maria Braga interrompe programa para reclamar com funcionários dos bastidores

Apresentadora do 'Mais Você' se irritou com atitude de funcionários nos bastidores do programa e deu bronca em equipe

Felipe Sena

Publicado em 8 de julho de 2025 às 22:06

Ana Maria deu bronca em funcionários Crédito: Reprodução | TV Globo

A apresentadora Ana Maria Braga protagonizou uma cena inusitada e um tanto constrangedora durante a apresentação do 'Mais Você' desta terça-feira (8).

Ao lado do economista e ex-BBB Gil do Vigor e do apresentador da Rede Globo Alessandro Jodar, a apresentadora estava encerrando o programa de forma costumeira, com frases motivacionais, quando repreendeu de forma engraçada dois funcionários técnicos dos bastidores do programa.

"Isso nos torna sábios", falava Ana Maria, quando percebeu que os dois funcionários estavam conversando. "Como aqueles dois meninos que estão conversando ali tão lindamente, mostra a ceninha, olha lá. Continuem conversando vocês dois. Bate papo bom esse, bom mesmo, resenha boa, vamos conversar", finalizou.

No momento, os funcionários do programa riam, enquanto Gil do Vigor parecia agitado e Jodar ria da cena. Em seguida, Ana Maria encerrou o programa. Veja vídeo: