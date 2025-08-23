VÍDEO: Nattan paga R$ 1 mil reais para fã trair namorada e ‘brincadeira’ termina em separação

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 23 de agosto de 2025 às 19:45
O cantor sertanejo Nattan é conhecido por promover algumas ‘brincadeiras’ e outras interações com o público valendo dinheiro. Desta vez, o esposo de Rafa Kalimann convidou um homem para subir ao palco e propôs um desafio em troca do valor de R$ 1 mil reais. O caso aconteceu na Festa do Folclore de Três Lagoas (MS), nesta sexta-feira (22).
Rafa Kalimann e Nattan
O pedido inusitado do sertanejo foi que o homem beijasse uma mulher. Enquanto isso, a esposa do rapaz filmava tudo da plateia e implorava para que o companheiro não realizasse o desejo de Nattan.
No entanto, nada adiantou o homem aceitou o desafio e beijou a mulher. “Acabou, acabou”, gritou a moça diante da multidão. A atitude do cantor dividiu opiniões em redes sociais, como o X, antigo Twitter.
“Que coisa ridícula, sabendo que vai ser pai ainda e patrocinando traição, que canalha esse Nattan e esse Jurandir”, comentou um usuário das rede social. “Foi só um beijo. Vida que segue”, comentou outro.
Júlia Melo usou as redes sociais para se pronunciar e agradecer as mensagens de carinho que tem recebido de seguidores nas redes sociais. “Não estamos mais juntos. A partir do ocorrido estamos seguindo caminhos diferentes e eu acredito que essa foi a melhor decisão a ser tomada”, disse.
Além disso, Júlia pediu que os seguidores e outros internautas que “parem de atacá-lo, pois independente da situação, isso não está afetando apenas a ele, mas também a família dele”.
O momento em que o artista oferece dinheiro em troca de um dos fãs beijar alguém foi apelidado como “Beijo da Discórdia”, e tem gerado diversas polêmicas. Uma delas, a mais recente, antes do caso de separação, foi quando o sertanejo desafiou um cinegrafista a beijar uma mulher anã.
O caso aconteceu em um show do artista em São Lourenço da Mata (PE), no Grande Recife, em 2 de agosto deste ano. A atitude foi repudiada pela Associação de Nanismo do Brasil (Annabra).
“Não somos piada. Somos pessoas. O que aconteceu no palco de um show em São Lourenço da Mata (PE) não foi ‘brincadeira’, nem ‘entretenimento’. Foi capacitismo — e isso é crime”, afirmou o órgão, que acusou o sertanejo de capacitismo.