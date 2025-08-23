VEJA!

VÍDEO: Nattan paga R$ 1 mil reais para fã trair namorada e ‘brincadeira’ termina em separação

Sertanejo costuma promover ‘Beijo da Discórdia’ durante suas apresentações

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 19:45

'Brincadeira' acabou com relacionamento de casal Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O cantor sertanejo Nattan é conhecido por promover algumas ‘brincadeiras’ e outras interações com o público valendo dinheiro. Desta vez, o esposo de Rafa Kalimann convidou um homem para subir ao palco e propôs um desafio em troca do valor de R$ 1 mil reais. O caso aconteceu na Festa do Folclore de Três Lagoas (MS), nesta sexta-feira (22).

Rafa Kalimann e Nattan 1 de 17

O pedido inusitado do sertanejo foi que o homem beijasse uma mulher. Enquanto isso, a esposa do rapaz filmava tudo da plateia e implorava para que o companheiro não realizasse o desejo de Nattan.

EITA! Nattan oferece R$1 mil para fã trair a namorada e show termina na separação do casal. pic.twitter.com/fp40h4YlMd — QG do POP (@QGdoPOP) August 23, 2025

No entanto, nada adiantou o homem aceitou o desafio e beijou a mulher. “Acabou, acabou”, gritou a moça diante da multidão. A atitude do cantor dividiu opiniões em redes sociais, como o X, antigo Twitter.

“Que coisa ridícula, sabendo que vai ser pai ainda e patrocinando traição, que canalha esse Nattan e esse Jurandir”, comentou um usuário das rede social. “Foi só um beijo. Vida que segue”, comentou outro.

Mulher se pronuncia

Júlia Melo usou as redes sociais para se pronunciar e agradecer as mensagens de carinho que tem recebido de seguidores nas redes sociais. “Não estamos mais juntos. A partir do ocorrido estamos seguindo caminhos diferentes e eu acredito que essa foi a melhor decisão a ser tomada”, disse.

Além disso, Júlia pediu que os seguidores e outros internautas que “parem de atacá-lo, pois independente da situação, isso não está afetando apenas a ele, mas também a família dele”.

“Beijo da Discórdia”

O momento em que o artista oferece dinheiro em troca de um dos fãs beijar alguém foi apelidado como “Beijo da Discórdia”, e tem gerado diversas polêmicas. Uma delas, a mais recente, antes do caso de separação, foi quando o sertanejo desafiou um cinegrafista a beijar uma mulher anã.

@g1 #capacitismo #Nattan #nanismo #show ♬ som original - g1 #Pernambuco - O cantor Nattan pediu para um homem subir ao palco e beijar uma mulher com nanismo durante um show na Festa de Agosto, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife. Quem subiu ao palco foi um cinegrafista que registrava imagens da apresentação, que faz parte da programação da festa que celebra o padroeiro da cidade, São Lourenço Mártir. O show foi no último sábado (2). Nas redes sociais, o homem disse que recebeu um Pix de R$ 1 mil. A mulher foi colocada em cima de um banco. “Ela faz piada com ela mesmo”, disse Nattan para o público. Em seguida, o cantor afirma que o “beijo de língua” precisava durar 50 segundos. O homem, com a farda da empresa para a qual trabalha, beija a mulher com nanismo, enquanto Nattan segue cantando a música e sorri da situação. Ele segura a câmera do cinegrafista e registra a cena. Após o show, o homem e o artista posaram juntos para uma foto. Nas redes sociais, o cinegrafista que aparece beijando a mulher também brincou com a situação e afirmou que “estava feliz da vida com mil contos no bolso”. A Associação Nanismo Brasil (Annabra) manifestou repúdio e disse que a cena “demonstra o quanto o capacitismo e a objetificação da pessoa com nanismo ainda são tolerados socialmente, mesmo em espaços de grande visibilidade”. De acordo com a Annabra, o capacitismo é crime, previsto no artigo 88 da Lei Brasileira de Inclusão. A associação afirmou que fará denúncia junto ao Ministério Público “para que os desdobramentos legais cabíveis sejam apurados”. Nós procuramos o cantor Nattan, mas ainda não tivemos retorno. #g1

O caso aconteceu em um show do artista em São Lourenço da Mata (PE), no Grande Recife, em 2 de agosto deste ano. A atitude foi repudiada pela Associação de Nanismo do Brasil (Annabra).