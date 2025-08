POLÊMICA

Nattan é acusado de capacitismo após pagar por beijo em mulher com nanismo; entenda

Cantor é acusado de expor convidada ao ridículo durante show em Pernambuco

Durante sua apresentação na Festa de Agosto, em São Lourenço da Mata (PE), o cantor Nattan causou indignação ao oferecer R$ 1 mil para que um homem beijasse uma mulher com nanismo no palco. O episódio aconteceu no último sábado (02) e foi gravado pela própria equipe do artista, sendo publicado nas redes sociais com tom de brincadeira. >