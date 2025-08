CONFIRA

Gaby Spanic em ‘A Fazenda 7’? Equipe da estrela de ‘A Usurpadora’ revela contrato

Eterna Paola Bracho está no Brasil para agenda de trabalho e pode voltar ao país para reality show

F Felipe Sena

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 17:49

Gaby Spanic pode particiapr de Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Popularmente conhecida por causa de um dos papéis mais emblemáticos da teledramaturgia mexicana, a atriz Gaby Spanic, que fez o papel de Paola em ‘A Usurpadora’ está passando no Brasil para cumprir agendas de trabalho, virou assunto nas redes sociais nesta terça-feira (6). >

Gaby Spanic 1 de 5

Vazou uma suposta lista sobre os participantes de ‘A Fazenda 7’ e um dos nomes que chamou atenção na lista foi o da atriz. Gaby Spanic é conhecida nas tardes do SBT por causa da telenovela em que interpretava as gêmeas com dualidade de personalidade, Paola e Paulina. >

Suposta lista de 'A Fazenda 7' Crédito: Reprodução | X (Twitter)

O burburinho gerou dúvidas se a artista realmente participaria do reality show da Record. De acordo com informações do colunista André Moura, do Grupo Meio, a partir de informações obtidas com André Kostta, manager de Gaby Spanic, o profissional que trabalha com a artista informou que “tudo é possível”.>

“Pode rolar e pode não rolar. Existe uma conversa há meses, existe um contrato”, disse Moura, segundo Kostta.>

O último show da venezuelana no Brasil será no dia 30 de agosto, em Fortaleza (CE), e o reality show estreia em setembro, o que indica que ela pode sim vir a participar.>

Seguidores da artista e internautas especulam que um ponto que indica que Spanic pode participar do reality é uma breve passagem que a atriz teria feito na ‘Casa dos Artistas’, que também aconteceu no Brasil entre 2001 e 2002 no SBT.>

Com uma relação forte com a emissora, Gaby Spanic já deu as caras no SBT para participar de programas diversas vezes. Nesta semana, Spanic participou da gravação do ‘Encontro com Danilo Gentili’, programa que já participou em 2019. A atriz também já participou do ‘Domingo Legal’ com Celso Portiolli.>

Além disso, invadiu as tardes da TV dos brasileiros 8 vezes, quantidade em que a telenovela foi reprisada no SBT. A atriz interpretou as gêmeas boa e má Paulina e Paola Bracho, que já renderam diversos memes nas redes sociais.>

Gaby Spanic também é cantora e nos últimos anos tem investido na carreria. Inclusive, chegou a regravar clássicos brasileiros como a música sertaneja de Xitãozinho e Xororó, 'Evidências'.>