Curte uma comida quentinha? Veja 5 receitas para o almoço em dias de chuva

Esses pratos deliciosos são perfeitos para aproveitar o clima gelado com refeições práticas e acolhedoras

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 10:00

Canja de galinha com legumes (Imagem: Sergii Koval | Shutterstock)
Canja de galinha com legumes Crédito: Imagem: Sergii Koval | Shutterstock

Durante o inverno, é natural buscarmos refeições que aqueçam o corpo e tragam aquela sensação de acolhimento — especialmente na hora do almoço, quando uma boa comida pode transformar o dia. Para isso, existem diversas opções irresistíveis que combinam sabor, tradição e conforto. Desde os cremes encorpados aos assados bem temperados, que não só nutrem como também são fáceis de fazer e oferecem aquele calor afetivo que só a comida caseira é capaz de proporcionar.

A seguir, confira 5 receitas típicas do inverno para o almoço!

Canja de galinha com legumes

Ingredientes

  • 1 peito de frango com osso
  • 1 cenoura descascada e cortada em cubos
  • 1 batata descascada e cortada em cubos
  • 1/2 xícara de chá de arroz
  • 1 talo de salsão picado
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1 folha de louro
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Cheiro-verde picado para finalizar
  • 1,5 l de água

Modo de preparo

Em uma panela em fogo médio, aqueça o azeite de oliva e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione o peito de frango e sele bem todos os lados. Coloque a cenoura, a batata, o salsão, a folha de louro e o arroz. Cubra com a água, tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe até que o frango esteja bem cozido e os legumes macios. Retire o frango da panela, desfie e volte para a panela. Misture e ferva por mais alguns minutos. Finalize com cheiro-verde e desligue o fogo. Sirva em seguida.

Creme de batata com alho-poró

Ingredientes

  • 4 batatas descascadas e picadas
  • 1 alho-poró fatiado
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1 l de caldo de legumes
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1/2 xícara de chá de creme de leite
  • Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada ralada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até que ela fique transparente. Acrescente o alho e o alho-poró e refogue até murcharem e liberarem aroma, sem deixar dourar demais. Junte as batatas e cubra com o caldo de legumes. Cozinhe com a panela semitampada até que as batatas estejam bem macias.

Após o cozimento, desligue o fogo e aguarde amornar. Transfira o conteúdo em partes para um liquidificador e bata com cuidado, retornando à panela em seguida. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Acrescente o creme de leite e leve ao fogo médio para aquecer. Sirva em seguida.

Escondidinho de mandioca com carne moída

Ingredientes

Purê de mandioca

  • 1 kg de mandioca descascada, cozida e amassada
  • 1/2 xícara de chá de leite
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • Sal a gosto

Recheio

  • 500 g de carne moída (patinho ou acém)
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 tomate picado e sem sementes
  • 2 colheres de sopa de extrato de tomate
  • Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Finalização

  • 150 g de queijo muçarela ralado
  • Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Purê de mandioca

Em uma panela, misture a mandioca com o leite e a manteiga. Leve ao fogo baixo, mexendo até obter uma textura cremosa. Tempere com sal e desligue o fogo. Reserve.

Recheio

Em uma panela em fogo médio, aqueça o óleo e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente a carne moída e cozinhe até que esteja bem soltinha e dourada. Junte o tomate e o extrato de tomate e mexa para incorporar. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Cozinhe até que o molho reduza e fique bem encorpado. Desligue o fogo e reserve.

Finalização

Em um refratário untado com azeite de oliva, espalhe metade do purê de mandioca. Cubra com a carne moída e finalize com o restante do purê. Por cima, distribua o queijo muçarela. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até o queijo derreter e dourar levemente. Sirva em seguida.

Risoto de funghi porcini (Imagem: Food magic | Shutterstock)
Risoto de funghi porcini Crédito: Imagem: Food magic | Shutterstock

Risoto de funghi porcini

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de arroz arbóreo
  • 30 g de funghi porcini seco
  • 1 l de caldo de legumes quente
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 1/2 xícara de chá de vinho branco seco
  • 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
  • Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto
  • Salsinha picada e queijo parmesão ralado para finalizar
  • Água morna

Modo de preparo

Em um recipiente, hidrate o funghi porcini seco em água morna por 30 minutos. Após, escorra, pique o cogumelo grosseiramente e reserve a água da hidratação (coada com um pano fino ou filtro de papel). Em uma panela em fogo médio, aqueça uma colher de sopa de manteiga com um fio de azeite de oliva. Refogue a cebola até ficar translúcida. Adicione o arroz e refogue por mais um minuto. Acrescente o vinho branco seco e mexa até evaporar completamente.

Aos poucos, coloque o caldo de legumes, uma concha por vez, e mexa para liberar o amido do arroz. Junte o funghi picado e continue o processo, alternando entre o caldo e a água do funghi reservada, até o arroz ficar al dente e cremoso. Desligue o fogo, adicione o restante da manteiga e o queijo parmesão ralado e mexa para incorporar. Tempere com sal e a pimenta-do-reino. Finalize com salsinha e queijo parmesão ralado. Sirva em seguida.

Polenta de milho-verde com frango

Ingredientes

Polenta

  • 750 g de milho-verde
  • 2 xícaras de chá de leite
  • 1/2 xícara de chá de água
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 1 colher de sopa de amido de milho diluído em 1/4 de xícara de chá de água
  • Sal a gosto

Frango

  • 500 g de peito de frango cozido e desfiado
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 2 colheres de sopa de óleo
  • 1 tomate picado e sem sementes
  • 3 colheres de sopa de extrato de tomate
  • Sal, pimenta-do-reino moída, colorau e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Polenta

Em um liquidificador, bata o milho-verde com o leite e a água até obter um creme liso. Coe e despeje essa mistura em uma panela. Adicione a manteiga e leve ao fogo baixo, mexendo sempre. Cozinhe até engrossar. Acrescente o amido de milho diluído em água para dar mais consistência. Tempere com sal e desligue o fogo. Reserve.

Frango e finalização

Em uma panela em fogo médio, aqueça o óleo e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o tomate e deixe murchar. Adicione o frango desfiado, o extrato de tomate e os temperos. Refogue até o molho ficar encorpado e bem saboroso. Finalize com cheiro-verde e desligue o fogo. Após, em um prato fundo, espalhe a polenta quente e cubra com o frango refogado. Sirva em seguida.

