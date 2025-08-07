Curte uma comida quentinha? Veja 5 receitas para o almoço em dias de chuva

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 7 de agosto de 2025 às 10:00
Durante o inverno, é natural buscarmos refeições que aqueçam o corpo e tragam aquela sensação de acolhimento — especialmente na hora do almoço, quando uma boa comida pode transformar o dia. Para isso, existem diversas opções irresistíveis que combinam sabor, tradição e conforto. Desde os cremes encorpados aos assados bem temperados, que não só nutrem como também são fáceis de fazer e oferecem aquele calor afetivo que só a comida caseira é capaz de proporcionar.
Sopa
A seguir, confira 5 receitas típicas do inverno para o almoço!
Em uma panela em fogo médio, aqueça o azeite de oliva e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione o peito de frango e sele bem todos os lados. Coloque a cenoura, a batata, o salsão, a folha de louro e o arroz. Cubra com a água, tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe até que o frango esteja bem cozido e os legumes macios. Retire o frango da panela, desfie e volte para a panela. Misture e ferva por mais alguns minutos. Finalize com cheiro-verde e desligue o fogo. Sirva em seguida.
Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até que ela fique transparente. Acrescente o alho e o alho-poró e refogue até murcharem e liberarem aroma, sem deixar dourar demais. Junte as batatas e cubra com o caldo de legumes. Cozinhe com a panela semitampada até que as batatas estejam bem macias.
Após o cozimento, desligue o fogo e aguarde amornar. Transfira o conteúdo em partes para um liquidificador e bata com cuidado, retornando à panela em seguida. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Acrescente o creme de leite e leve ao fogo médio para aquecer. Sirva em seguida.
Purê de mandioca
Recheio
Finalização
Purê de mandioca
Em uma panela, misture a mandioca com o leite e a manteiga. Leve ao fogo baixo, mexendo até obter uma textura cremosa. Tempere com sal e desligue o fogo. Reserve.
Recheio
Em uma panela em fogo médio, aqueça o óleo e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente a carne moída e cozinhe até que esteja bem soltinha e dourada. Junte o tomate e o extrato de tomate e mexa para incorporar. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Cozinhe até que o molho reduza e fique bem encorpado. Desligue o fogo e reserve.
Finalização
Em um refratário untado com azeite de oliva, espalhe metade do purê de mandioca. Cubra com a carne moída e finalize com o restante do purê. Por cima, distribua o queijo muçarela. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até o queijo derreter e dourar levemente. Sirva em seguida.
Em um recipiente, hidrate o funghi porcini seco em água morna por 30 minutos. Após, escorra, pique o cogumelo grosseiramente e reserve a água da hidratação (coada com um pano fino ou filtro de papel). Em uma panela em fogo médio, aqueça uma colher de sopa de manteiga com um fio de azeite de oliva. Refogue a cebola até ficar translúcida. Adicione o arroz e refogue por mais um minuto. Acrescente o vinho branco seco e mexa até evaporar completamente.
Aos poucos, coloque o caldo de legumes, uma concha por vez, e mexa para liberar o amido do arroz. Junte o funghi picado e continue o processo, alternando entre o caldo e a água do funghi reservada, até o arroz ficar al dente e cremoso. Desligue o fogo, adicione o restante da manteiga e o queijo parmesão ralado e mexa para incorporar. Tempere com sal e a pimenta-do-reino. Finalize com salsinha e queijo parmesão ralado. Sirva em seguida.
Polenta
Frango
Polenta
Em um liquidificador, bata o milho-verde com o leite e a água até obter um creme liso. Coe e despeje essa mistura em uma panela. Adicione a manteiga e leve ao fogo baixo, mexendo sempre. Cozinhe até engrossar. Acrescente o amido de milho diluído em água para dar mais consistência. Tempere com sal e desligue o fogo. Reserve.
Frango e finalização
Em uma panela em fogo médio, aqueça o óleo e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o tomate e deixe murchar. Adicione o frango desfiado, o extrato de tomate e os temperos. Refogue até o molho ficar encorpado e bem saboroso. Finalize com cheiro-verde e desligue o fogo. Após, em um prato fundo, espalhe a polenta quente e cubra com o frango refogado. Sirva em seguida.