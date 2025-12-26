DIVERSÃO

O ano no cinema: veja quais foram os 20 filmes mais assistidos de 2025

Sucessos incluem animação, filme de ação e mais

Carol Neves

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 05:15

Sala de cinema Crédito: Arquivo/Agência Brasil

De Ne Zha 2 a Lilo & Stitch, as salas de cinema foram dominadas por sucessos animados que atraíram milhões de espectadores. Franquias consagradas e novas aventuras infantis lideraram a bilheteria global, provando que a animação continua sendo um poderoso motor de público, enquanto filmes de ação e aventura também marcaram presença com grandes franquias.

Rankings reunidos por veículos internacionais mostram uma corrida acirrada entre títulos familiares, adaptações de jogos e continuações de franquias icônicas, consolidando 2025 como um ano forte para o cinema em termos de audiência mundial. Confira: