Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O ano no cinema: veja quais foram os 20 filmes mais assistidos de 2025

Sucessos incluem animação, filme de ação e mais

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 05:15

Sala de cinema
Sala de cinema Crédito: Arquivo/Agência Brasil

De Ne Zha 2 a Lilo & Stitch, as salas de cinema foram dominadas por sucessos animados que atraíram milhões de espectadores. Franquias consagradas e novas aventuras infantis lideraram a bilheteria global, provando que a animação continua sendo um poderoso motor de público, enquanto filmes de ação e aventura também marcaram presença com grandes franquias.

Rankings reunidos por veículos internacionais mostram uma corrida acirrada entre títulos familiares, adaptações de jogos e continuações de franquias icônicas, consolidando 2025 como um ano forte para o cinema em termos de audiência mundial. Confira: 

Maiores bilheterias de 2025

Ne Zha 2: US$ 2 bilhões. Animação chinesa em que herói adolescente enfrenta desafios e monstros da mitologia chinesa por Divulgação
Zootopia 2: US$ 1,3 bilhão. Sequência da Disney expande a cidade animal com novo mistério e reforça o apelo familiar por Divulgação
Lilo & Stitch: US$ 1 bilhão. Versão live-action do clássico emociona novas gerações e domina sessões infantis por Divulgação
Minecraft: O Filme: US$ 960 milhões.  Adaptação do game mais vendido do mundo levou fãs de todas as idades aos cinemas por Divulgação
Jurassic World: Rebirth: US$ 870 milhões.  Novo capítulo da franquia aposta em ação, dinossauros e nostalgia por Divulgação
Demon Slayer: Infinity Castle: US$ 780 milhões. Anime japonês transforma arco decisivo da série em sucesso absoluto nos cinemas por Divulgação
Como Treinar seu Dragão: US$ 636 milhões. Retorno da franquia mistura aventura, emoção e novos conflitos no mundo dos dragões por Divulgação
F1: O Filme, US$ 630 milhões. Drama esportivo ambientado na Fórmula 1 acelera forte no mercado global por Divulgação
Superman: US$ 616 milhões. Reinício do herói da DC atrai público com nova abordagem e elenco renovado por Divulgação
Missão: Impossível – O Acerto Final: US$ 590 milhões. Ethan Hunt encara sua missão mais perigosa no desfecho da saga. por Divulgação
Quarteto Fantástico: Primeiros Passos: US$ 520 milhões. Nova versão do grupo estreia no MCU e impulsiona a bilheteria do estúdio por Divulgação
Wicked Parte 2: US$ 490 milhões. Segundo ato do musical aposta na força das canções e no público fiel por Divulgação
Avatar: Fire and Ash: US$ 450 milhões. Terceiro filme da saga de Pandora mantém o espetáculo visual como marca por Divulgação
Capitão América: Admirável Mundo Novo: US$ 414 milhões. Novo Capitão enfrenta ameaças políticas e conflitos globais por Divulgação
The Conjuring: Last Rites: US$ 495 milhões. Casos sobrenaturais desafiam investigadores experientes por Divulgação
Thunderbolts: US$ 380 milhões. Anti-heróis se unem em missão cheia de conflitos internos por Divulgação
Pecadores: US$ 367 milhões. Irmãos gêmeos retornam à cidade natal e enfrentam um mal sobrenatural que ameaça a todos por Divulgação
Detetive Chinatown: O Mistério de 1900: US$ 455 milhões. Mistério e humor em nova aventura da famosa franquia chinesas por Divulgação
Premonição 6: Laços de Sangue. US$ 316 milhões. Mortes criativas marcam o retorno da franquia de terror por Divulgação
Five Nights at Freddy’s 2:: cerca de US$ 100 milhões. Animatrônicos assustadores aterrorizam jovens em nova sequência por Divulgação
1 de 20
Ne Zha 2: US$ 2 bilhões. Animação chinesa em que herói adolescente enfrenta desafios e monstros da mitologia chinesa por Divulgação

Tags:

Cinema

Mais recentes

Imagem - Milhares trocam almoço de Natal por Frei Gilson em Salvador; confira fotos do show

Milhares trocam almoço de Natal por Frei Gilson em Salvador; confira fotos do show
Imagem - Com famosos na plateia, Gilberto Gil faz show para salvar o Teatro Gamboa; veja fotos

Com famosos na plateia, Gilberto Gil faz show para salvar o Teatro Gamboa; veja fotos
Imagem - Saiba por que receitas culinárias não são protegidas por Direito Autoral

Saiba por que receitas culinárias não são protegidas por Direito Autoral

MAIS LIDAS

Imagem - Léo Santana retorna ao bairro onde cresceu e faz show gratuito
01

Léo Santana retorna ao bairro onde cresceu e faz show gratuito

Imagem - Mãe de rapaz que roubou casal no mar diz que filho escolheu 'vida do crime'
02

Mãe de rapaz que roubou casal no mar diz que filho escolheu 'vida do crime'

Imagem - Supermercados de Salvador vão fechar aos domingos? Entenda decisão polêmica
03

Supermercados de Salvador vão fechar aos domingos? Entenda decisão polêmica

Imagem - Decisão tomada: supermercados vão fechar aos domingos a partir de 2026; veja onde
04

Decisão tomada: supermercados vão fechar aos domingos a partir de 2026; veja onde