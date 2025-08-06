'ARROZ FEIJÃO E FRANGO'

Jade Picon perdeu tudo? Influenciadora explica boatos

Famosa desabafou nas redes sociais após especulações sobre problemas financeiros

Elis Freire

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 21:28

Jade Picon Crédito: Reprodução

Jade Picon usou as redes sociais para falar sobre os rumores que circularam recentemente de que ela estaria vivendo uma crise financeira após perder tudo. A atriz e influenciadora, que ficou conhecida nacionalmente após participar do Big Brother Brasil 2022 e estrear na TV como protagonista da novela "Travessia" rebateu as especulações de que ela estaria vivendo apenas com "arroz, feijão e frango".

Jade não hesitou em classificar as informações como fake news. “Deus, uma oportunidade de eu desmentir uma fake news absurda”, disparou. Em seguida, a influenciadora comentou sobre a frequência com que inventam histórias a seu respeito. “Gente, eu juro, tá? São muitas pérolas que inventam sobre mim. Às vezes acho engraçado, mas tem momentos como esse que me preocupam”, declarou.

Jade Picon 1 de 14

A influenciadora deixou claro que nunca fez qualquer afirmação relacionada à suposta situação de escassez. Para ela, a forma como determinadas páginas de fofoca replicam informações sem checagem é irresponsável. “Nunca na minha vida falei algo assim. Que absurdo, que loucura. E ainda saiu em página de fofoca: ‘Jade Picon diz isso’. É mentira, é óbvio que é mentira”, reforçou.

Além de esclarecer o mal-entendido, Jade também aproveitou o espaço para falar sobre sua relação com o bem-estar e a importância de preservar sua saúde emocional. Compartilhando com os seguidores um pouco mais sobre sua postura diante de situações adversas, ela destacou: “Uma coisa muito forte da minha personalidade e que pode servir até como conselho é que eu prezo muito pela minha paz. Não me coloco em situações que ameacem isso, e, se percebo que estou em uma, automaticamente me tiro.”