Jade Picon perdeu tudo? Influenciadora explica boatos

Elis Freire
Publicado em 6 de agosto de 2025 às 21:28
Jade Picon usou as redes sociais para falar sobre os rumores que circularam recentemente de que ela estaria vivendo uma crise financeira após perder tudo. A atriz e influenciadora, que ficou conhecida nacionalmente após participar do Big Brother Brasil 2022 e estrear na TV como protagonista da novela "Travessia" rebateu as especulações de que ela estaria vivendo apenas com "arroz, feijão e frango".
Jade não hesitou em classificar as informações como fake news. “Deus, uma oportunidade de eu desmentir uma fake news absurda”, disparou. Em seguida, a influenciadora comentou sobre a frequência com que inventam histórias a seu respeito. “Gente, eu juro, tá? São muitas pérolas que inventam sobre mim. Às vezes acho engraçado, mas tem momentos como esse que me preocupam”, declarou.
A influenciadora deixou claro que nunca fez qualquer afirmação relacionada à suposta situação de escassez. Para ela, a forma como determinadas páginas de fofoca replicam informações sem checagem é irresponsável. “Nunca na minha vida falei algo assim. Que absurdo, que loucura. E ainda saiu em página de fofoca: ‘Jade Picon diz isso’. É mentira, é óbvio que é mentira”, reforçou.
Além de esclarecer o mal-entendido, Jade também aproveitou o espaço para falar sobre sua relação com o bem-estar e a importância de preservar sua saúde emocional. Compartilhando com os seguidores um pouco mais sobre sua postura diante de situações adversas, ela destacou: “Uma coisa muito forte da minha personalidade e que pode servir até como conselho é que eu prezo muito pela minha paz. Não me coloco em situações que ameacem isso, e, se percebo que estou em uma, automaticamente me tiro.”
“Podem me chamar de egoísta, do que for. Mas não vou me permitir estar em um lugar que me faz mal”, concluiu.