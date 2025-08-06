Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jade Picon perdeu tudo? Influenciadora explica boatos

Famosa desabafou nas redes sociais após especulações sobre problemas financeiros

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 21:28

Jade Picon
Jade Picon Crédito: Reprodução

Jade Picon usou as redes sociais para falar sobre os rumores que circularam recentemente de que ela estaria vivendo uma crise financeira após perder tudo. A atriz e influenciadora, que ficou conhecida nacionalmente após participar do Big Brother Brasil 2022 e estrear na TV como protagonista da novela "Travessia" rebateu as especulações de que ela estaria vivendo apenas com "arroz, feijão e frango".

Jade não hesitou em classificar as informações como fake news. “Deus, uma oportunidade de eu desmentir uma fake news absurda”, disparou. Em seguida, a influenciadora comentou sobre a frequência com que inventam histórias a seu respeito. “Gente, eu juro, tá? São muitas pérolas que inventam sobre mim. Às vezes acho engraçado, mas tem momentos como esse que me preocupam”, declarou.

Jade Picon

Jade Picon por Reprodução / Instagram
Jade Picon por Reprodução / Instagram
Jade Picon por Reprodução / Instagram
Jade Picon por Reprodução / Instagram
Jade Picon por Reprodução / Instagram
Jade Picon por Reprodução / Instagram
Jade Picon por Reprodução / Instagram
Jade Picon por Reprodução / Instagram
Jade Picon por Reprodução / Instagram
Jade Picon por Reprodução / Instagram
Jade Picon por Reprodução / Instagram
Jade Picon por Reprodução / Instagram
Jade Picon por Reprodução / Instagram
Jade Picon por Reprodução / Instagram
1 de 14
Jade Picon por Reprodução / Instagram

Leia mais

Imagem - Telespectadores estranham cabelo de Bonner: 'Parece que levou uma rajada de vento'

Telespectadores estranham cabelo de Bonner: 'Parece que levou uma rajada de vento'

Imagem - Faustão é internado e filho cancela festa, diz colunista

Faustão é internado e filho cancela festa, diz colunista

Imagem - Famosos de peso disputarão 'Show do Milhão' no SBT; confira nomes

Famosos de peso disputarão 'Show do Milhão' no SBT; confira nomes

A influenciadora deixou claro que nunca fez qualquer afirmação relacionada à suposta situação de escassez. Para ela, a forma como determinadas páginas de fofoca replicam informações sem checagem é irresponsável. “Nunca na minha vida falei algo assim. Que absurdo, que loucura. E ainda saiu em página de fofoca: ‘Jade Picon diz isso’. É mentira, é óbvio que é mentira”, reforçou.

Além de esclarecer o mal-entendido, Jade também aproveitou o espaço para falar sobre sua relação com o bem-estar e a importância de preservar sua saúde emocional. Compartilhando com os seguidores um pouco mais sobre sua postura diante de situações adversas, ela destacou: “Uma coisa muito forte da minha personalidade e que pode servir até como conselho é que eu prezo muito pela minha paz. Não me coloco em situações que ameacem isso, e, se percebo que estou em uma, automaticamente me tiro.”

“Podem me chamar de egoísta, do que for. Mas não vou me permitir estar em um lugar que me faz mal”, concluiu.

Leia mais

Imagem - Quer ter um furão? Conheça 7 curiosidades interessantes sobre esses animais

Quer ter um furão? Conheça 7 curiosidades interessantes sobre esses animais

Imagem - 4 cortes masculinos modernos para renovar a autoestima

4 cortes masculinos modernos para renovar a autoestima

Imagem - Vai comprar o presente de Dia dos Pais na internet? Veja dicas para evitar golpes

Vai comprar o presente de Dia dos Pais na internet? Veja dicas para evitar golpes

Mais recentes

Imagem - Longe da TV e transplantado: veja como está o apresentador Faustão

Longe da TV e transplantado: veja como está o apresentador Faustão
Imagem - Telespectadores estranham cabelo de Bonner: 'Parece que levou uma rajada de vento'

Telespectadores estranham cabelo de Bonner: 'Parece que levou uma rajada de vento'
Imagem - Giovanna Ewbank revela maior preocupação da renovação dos votos com Gagliasso

Giovanna Ewbank revela maior preocupação da renovação dos votos com Gagliasso

MAIS LIDAS

Imagem - Filipa muda de vida após se tornar viúva em 'Dona de Mim'
01

Filipa muda de vida após se tornar viúva em 'Dona de Mim'

Imagem - Prefeitura abre concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 17 mil
02

Prefeitura abre concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 17 mil

Imagem - Faustão é internado e filho cancela festa, diz colunista
03

Faustão é internado e filho cancela festa, diz colunista

Imagem - Serviço da Embasa que afeta Salvador e mais 12 cidades baianas ainda não foi concluído
04

Serviço da Embasa que afeta Salvador e mais 12 cidades baianas ainda não foi concluído