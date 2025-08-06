VARIEDADES

Quer ter um furão? Conheça 7 curiosidades interessantes sobre esses animais

Esse animal inteligente, brincalhão e cheio de manias tem conquistado corações nas redes sociais e entre tutores de pets exóticos

O furão é encantador, mas têm comportamentos únicos e exige cuidados específicos Crédito: Imagem: Irina Vasilevskaia | Shutterstock

Os furões ( Mustela putorius furo) , também conhecidos como ferrets ou furões domésticos, são pequenos mamíferos da família dos mustelídeos — a mesma das lontras, doninhas e texugos. Com seu corpo alongado, olhinhos atentos e comportamento agitado, eles vêm ganhando cada vez mais espaço no coração dos tutores que buscam um pet fora do comum, mas com grande capacidade de interação.

Nas redes sociais, os vídeos de furões correndo por túneis, brincando com bolinhas ou até dormindo em posições engraçadas despertam curiosidade e encantamento. No entanto, por trás da fofura, esses animais têm comportamentos únicos e exigem cuidados específicos.

A seguir, confira algumas curiosidades interessantes sobre os furões!

1. São carnívoros por instinto e necessidade

Ao contrário de cães e gatos , que podem se adaptar a diferentes tipos de dieta, os furões são estritamente carnívoros. Isso significa que sua alimentação deve ser baseada exclusivamente em proteínas e gorduras de origem animal. Seu sistema digestivo é curto e não consegue processar fibras, vegetais, frutas ou grãos. Por isso, rações específicas para furões, ricas em carne, ou dietas naturais orientadas por veterinários especializados, são indispensáveis. Uma alimentação inadequada pode causar desnutrição, diarreia ou doenças hepáticas.

2. Dormem a maior parte do dia

Os furões são mestres do cochilo. Eles costumam dormir entre 14 e 18 horas por dia, intercalando períodos curtos de intensa atividade com longas sonecas. Isso acontece porque possuem um metabolismo acelerado e precisam repor energia com frequência. Inclusive, muitos tutores relatam que os furões entram em sono tão profundo que parecem estar desacordados — o que pode assustar os mais desavisados.

3. Têm um cheiro natural, mesmo castrados

Uma das características mais marcantes dos furões é o cheiro peculiar que exalam. Mesmo quando são castrados e têm as glândulas anais removidas (um procedimento comum nos países onde a posse é legalizada), eles ainda apresentam um odor leve, mas persistente, proveniente de glândulas na pele. O cheiro é mais forte em machos e pode ser controlado com boa higiene, alimentação equilibrada e ventilação adequada do ambiente.

4. São extremamente curiosos e inquietos

Furões são exploradores natos. Adoram investigar buracos, móveis, frestas de portas, caixas e qualquer canto que pareça um esconderijo. Isso está ligado ao seu instinto de caça e escavação. Devido a essa curiosidade intensa, o ambiente onde vive deve ser completamente seguro. É essencial bloquear saídas para eletrodomésticos, ralos, vãos de móveis e proteger fios. Além disso, é ideal permitir que ele tenha horários diários para explorar sob supervisão.

Os furões gostam de esconder objetos e esse comportamento imita o de armazenar alimentos para construir “ninho” Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

5. Têm mania de esconder objetos

Quem convive com um furão já deve ter percebido que alguns itens da casa somem misteriosamente. Isso acontece porque eles têm o hábito de pegar e esconder objetos pequenos e macios, como meias, elásticos, brinquedos ou panos. Essa atitude é instintiva e imita o comportamento de armazenar alimentos ou objetos para construir um “ninho”.

6. Podem viver até uma década com os cuidados certos

A expectativa de vida de um furão varia entre 6 e 10 anos. Esse tempo pode ser maior quando o tutor oferece uma boa alimentação, visitas regulares ao veterinário, vacinas em dia e um ambiente estimulante. Apesar de pequenos, os furões exigem um cuidado semelhante ao de cães e gatos. É importante lembrar que são animais sensíveis a mudanças de temperatura, estresse e doenças infecciosas, por isso a prevenção é fundamental para uma vida longa e saudável.

7. Sua posse é controlada por lei no Brasil