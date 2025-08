sua diversão

5 lançamentos do Globoplay em agosto de 2025

Confira a lista de novidades imperdíveis que chegam ao catálogo do serviço de streaming neste mês

Portal Edicase

Publicado em 4 de agosto de 2025 às 16:35

Agosto reserva novidades imperdíveis para os assinantes do Globoplay Crédito: Imagem: Diego Thomazini | Shutterstock

Agosto reserva novidades imperdíveis para os assinantes do Globoplay. Entre ação, romance e aventura, a plataforma traz produções que prometem agradar diferentes públicos. Começando com os tão aguardados cinco últimos capítulos de “Guerreiros do Sol”, uma saga inspirada na história de Lampião e Maria Bonita, e “Ritas”, uma série documental sobre a rainha do rock brasileiro. >

Para os eternos apaixonados, tem “Dias Perfeitos” , protagonizada pelos atores Jaffar Bambirra e Julia Dalavia, além de “Me Diga o Que Quer (De Verdade)”, uma comédia romântica mexicana emocionante. A seguir, confira mais detalhes sobre essas e outras obras que chegam ao Globoplay nos próximos dias! >

1. Guerreiros do Sol (06/08)

“Guerreiros do Sol” é livremente inspirada na história de Lampião e Maria Bonita e explora o universo do cangaço Crédito: Imagem: Reprodução digital | TV Globo

Escrita e criada por George Moura e Sergio Goldenberg, a novela “Guerreiros do Sol” chega ao fim neste mês. A trama é livremente inspirada na história de Lampião e Maria Bonita e explora o universo do cangaço. Ao longo de 45 capítulos, o público acompanha a trajetória de Rosa (Isadora Cruz), uma mulher casada com um poderoso coronel que se apaixona por Josué (Thomás Aquino), um líder cangaceiro. >

A partir daí, ela decide fugir com Josué e enfrenta combates intensos entre cangaceiros e coronéis. Para dar vida a outros personagens marcantes, como Otília e Jânia, a produção também conta com nomes de peso como Alinne Moraes, Irandhir Santos, Alexandre Nero e Nathalia Dill. Os últimos capítulos da novela estarão disponíveis exclusivamente no Globoplay. >

2. Ritas (09/08)

“Ritas” retrata a trajetória da cantora Rita Lee e apresenta a última entrevista inédita da artista (Imagem: Reprodução digital | Biônica Filmes, Paris Filmes e Globo Filmes) Crédito:

Dirigido por Oswaldo Santana e codirigido por Karen Harley, “Ritas” retrata a trajetória da cantora Rita Lee. Foi o documentário mais assistido nos cinemas brasileiros em 2025. A obra apresenta a última entrevista inédita da artista, além de um vasto acervo de imagens e registros feitos por ela mesma. Mais do que contar sua história, o filme mergulha em sua intimidade como nunca visto. >

3. Dias Perfeitos (14/08)

“Dias Perfeitos” narra a história de um jovem que se apaixona por uma aspirante a roteirista e a sequestra na tentativa de conquistar seu amor (Imagem: Reprodução digital | Anonymous Content BR) Crédito:

Baseado no livro homônimo de Raphael Montes, “Dias Perfeitos” narra a história da aspirante a roteirista Clarice (Julia Dalavia) e do estudante de medicina Téo (Jaffar Bambirra), que se apaixona por ela ao conhecê-la por acaso. No entanto, diante das repetidas rejeições da jovem, Téo decide sequestrá-la, acreditando que, com o tempo, o amor dela por ele irá florescer. >

Enquanto a mantém isolada do mundo, ele a conduz por um tour perturbador pelas paisagens mais deslumbrantes do Rio de Janeiro. Com cenas impactantes, a trama mergulha em temas como obsessão e amor doentio. >

4. Jujutsu Kaisen (26/08)

“Jujutsu Kaisen” narra a história de um estudante que ingere um dedo amaldiçoado e se torna o hospedeiro de um poderoso espírito maligno (Imagem: Reprodução digital | MAPPA) Crédito:

Sucesso entre os amantes de anime, “Jujutsu Kaisen” finalmente chega ao catálogo do Globoplay. A obra acompanha a trajetória de Yuji Itadori, um estudante do ensino médio que se junta a uma organização secreta de feiticeiros Jujutsu para combater maldições. Tudo começa quando ele ingere um dedo amaldiçoado e se torna o hospedeiro de Ryomen Sukuna, um poderoso espírito maligno. Então, o personagem precisa aprender a controlar essa energia sombria para proteger seus amigos — tudo isso enquanto luta para se libertar da influência de Sukuna. >

5. Me Diga o Que Quer (De Verdade) (30/08)

“Me Diga o Que Quer (De Verdade)” conta a história de um casal conservador que é apresentado a um mundo proibido, capaz de transformar tudo o que acreditavam saber sobre intimidade (Imagem: Reprodução digital | 11:11 Films e TelevisaUnivision) Crédito: