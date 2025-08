PARA DAR E VENDER

Asteroide de ouro de R$ 700 trilhões: a maior descoberta da Nasa que pode mudar a economia mundial

A Nasa já iniciou missão para estudar este tesouro espacial, enquanto economistas debatem os impactos de tanta abundância

Com reservas estimadas em 10 mil toneladas de ouro e 100 mil de platina, este corpo celeste vale sete vezes o PIB global combinado.

Um gigante metálico entre Marte e Júpiter

Com impressionantes 226 km de diâmetro - equivalente ao tamanho do Rio de Janeiro - o Psyche 16 orbita no Cinturão de Asteroides.