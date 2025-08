SAÚDE

Será que você está com um AVC em curso? Veja 5 sintomas que pode estar ignorando

Nem sempre os sinais aparecem de forma 'dramática', alerta médico

Você saberia reconhecer se está com um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em curso? A doença, também chamada de derrame cerebral, tem sintomas conhecidos, como dores de cabeça fortes e persistentes e dificuldade para falar ou entender o que os outros estão falando, mas nem sempre os sinais são tão 'dramáticos' quanto possa se imaginar.>

O médico Marcelo Bolcato, especialista em tratamento e prevenção de Aneurisma Cerebral, AVC e MAV, fez um alerta em suas redes sociais sobre cinco sintomas que você pode estar sentindo e ignorando. "Esses sinais são silenciosos, rápidos… Mas perigosos. Quanto antes o AVC for reconhecido, maior a chance de evitar sequelas graves", avisou. "Prestar atenção aos pequenos sinais pode salvar uma vida ou a sua própria", completou.>

Esse tipo de dormência localizada, principalmente se surgir do nada, pode indicar uma alteração no fluxo de sangue para o cérebro.>

É comum a pessoa tentar falar e perceber que as palavras saem enroladas, trocadas ou com dificuldade. Esse sintoma se chama disartria.>

Se a pessoa começa a deixar as coisas caírem com frequência — sem explicação clara — pode ser um sinal de fraqueza muscular associada a um AVC em curso.>

De acordo com o Einstein Hospital Israelita, o AVC é uma doença vascular que ocorre quando os vasos que levam sangue ao cérebro entopem ou se rompem, impedindo a circulação sanguínea e provocando uma paralisia na área cerebral afetada pela falta de fornecimento de sangue. Ele pode atingir pessoas de todas as idades, sendo mais raro na infância. >

"Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVCI) é o tipo mais comum e é causado pela falta de sangue em determinada área do cérebro, decorrente da obstrução de uma artéria. O Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico (AVCH), por sua vez, é causado por sangramento devido ao rompimento de um vaso sanguíneo. Nos dois tipos de AVC, uma vez que o sangue, contendo nutrientes e oxigênio, não chega a determinadas áreas do cérebro, ocorre a perda das funções dos neurônios, causando os sinais e sintomas que dependerão da região do cérebro envolvida", informa o hospital.>