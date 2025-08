VEM AÍ

Dança dos Famosos 2025 tem mais dois famosos confirmados; veja lista

Dupla foi anunciada neste sábado (2), pelo perfil oficial do programa.



Giuliana Mancini

Estadão

Publicado em 2 de agosto de 2025 às 19:38

Dança dos Famosos 2025

Mais dois famosos foram confirmados pela Globo no elenco da Dança do Famosos. O ator David Junior e a atriz Duda Santos estão na disputa pelo título da edição de 2025 da competição. Os nomes de ambos foram anunciados neste sábado (2), pelo perfil oficial do programa.>

David Junior tem 39 anos e esteve na novela das nove Mania de Você, no ar entre 2024 e 2025. Ele também foi o vencedor do The Masked Singer Brasil, outro programa da emissora.>

"Eu estou muito feliz de integrar este time. Feliz com o convite, ansioso, morrendo de medo, mas sei que vou me divertir bastante", disse em postagem no perfil da TV Globo.>

Duda Santos, de 24 anos, foi a protagonista do folhetim Garota do Momento, que também foi finalizada este ano. "Tô muito animada, tô muito feliz, tô muito ansiosa. Eu espero que você me passe a coroa de campeã", disse a Tati Machado, apresentadora da emissora e última campeã do programa de dança.>

Quem vai participar da Dança dos Famosos 2025?>

Além de David e Duda, a Globo já anunciou outros dois nomes para a edição deste ano. A cantora Wanessa Camargo foi confirmada nesta sexta-feira (1º), como a primeira participante. Depois, a emissora divulgou a participação do influenciador Álvaro.>