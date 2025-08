FAMOSOS

Isis Valverde assume papel de Hilda Furacão e fala sobre Ana Paula Arósio: 'Já tentei me aproximar'

Atriz assume papel icônico de Hilda Furacão em nova montagem teatral com estreia prevista para 2026

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de agosto de 2025 às 19:11

Isis Valverde vai interpretar Hilda Furacão, personagem de Ana Paula Arósio na TV Crédito: Reprodução

Isis Valverde está pronta para dar vida a um dos maiores ícones da dramaturgia brasileira: Hilda Furacão. Em entrevista ao programa Conversa com Bial, exibido na última sexta-feira (01) no GNT, a atriz revelou que adquiriu os direitos da obra e será a protagonista e produtora de uma nova montagem teatral baseada no romance de Roberto Drummond. A estreia está prevista para 2026, com apresentações marcadas no Rio de Janeiro e em São Paulo.>

Durante o bate-papo com Pedro Bial, Isis revelou sua profunda admiração por Ana Paula Arósio, atriz que eternizou a personagem na minissérie homônima exibida pela Globo em 1998. “Sou muito fã dela. Já tentei me aproximar. A primeira vez que a vi passando pela catraca da Globo, eu simplesmente paralisei”, contou, emocionada. A atriz ainda brincou: “Vou ligar para a Ana Paula Arósio e pedir licença”.>

O projeto marca uma nova fase na carreira de Isis, que também compartilhou detalhes da vida pessoal durante a entrevista. Ela falou sobre o casamento com o empresário Marcus Buaiz e comentou sobre a convivência do filho, Rael, com os novos irmãos da família formada por ela e Buaiz.>

Segundo a equipe da atriz, o interesse crescente do público por remakes e revisitações de clássicos da TV e literatura nacional motivou a nova produção. A primeira adaptação teatral de Hilda Furacão foi lançada há quase 30 anos, e a história segue conquistando novas gerações, tanto que o livro, publicado originalmente em 1991, já ultrapassou a marca de 200 mil exemplares vendidos.>