UM SONHO

Diárias de R$ 64 mil, luxo e surpresas: veja como foi a lua de mel de Isis Valverde e Marcus Buaiz

Casal passou por Milão, Veneza e Sardenha, com passeios de barco, helicóptero e noites em hotéis cinco estrelas

Isis Valverde e Marcus Buaiz aproveitaram cerca de duas semanas de uma lua de mel luxuosa pela Itália, com direito a diárias de até R$ 64 mil e surpresas românticas preparadas pelo empresário. O casal, que oficializou a união em 3 de maio, retornou ao Brasil nesta quarta-feira (18), mas antes compartilhou com os seguidores detalhes da viagem que incluiu Milão, Veneza e a região da Sardenha.>

Um dos destaques da lua de mel foi a hospedagem no Hotel Cipriani, na ilha de Giudecca, em Veneza. Isis e Marcus ficaram em uma das suítes mais exclusivas do local, com diárias que ultrapassam os dez mil euros, o equivalente a cerca de R$ 64 mil na alta temporada.>

Na Sardenha, eles ficaram no Hotel Romazzino, à beira do Mar Mediterrâneo, onde as diárias variam de R$ 8 mil a R$ 35,7 mil. Foi lá que Marcus preparou uma surpresa romântica com pétalas de rosas vermelhas dispostas em formato de coração sobre a cama.>