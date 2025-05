'SONHO REALIZADO'

Vestido milionário, festa luxuosa e mais: confira tudo sobre o casamento de Isis e Marcus Buaiz

Cerimônia intimista em Jarinu reuniu cerca de 200 convidados e contou com decoração elegante e buffet refinado

Heider Sacramento

Publicado em 5 de maio de 2025 às 16:39

Isis Valverde e Marcus Buaiz se casam em cerimônia luxuosa Crédito: Reprodução

A atriz Isis Valverde e o empresário Marcus Buaiz celebraram seu casamento no último sábado (3) com uma cerimônia repleta de glamour, emoção e convidados famosos. Após oficializarem a união no civil em 24 de dezembro de 2024, o casal subiu ao altar diante de amigos e familiares em uma festa intimista no interior de São Paulo. >

O evento aconteceu no espaço Ville La Rochelle, em Jarinu, conhecido por sua arquitetura inspirada em vilarejos europeus. Em entrevista à Quem, Marcus revelou o desejo por um encontro marcado pelo afeto e por conexões verdadeiras: “Chamamos apenas família, amigos de longa data e pessoas que tocaram a nossa jornada. Assim, cada sorriso, cada olhar e cada memória criada ali vai carregar a força das conexões que construímos juntos”, destacou o empresário.>

Isis Valverde usou um vestido da grife Vivienne Westwood, parte da coleção Vive La Bagatelle de 1997, que chamou atenção pela sofisticação e pela silhueta com cintura marcada e ombros à mostra. Para completar o visual, a atriz calçou sandálias Christian Louboutin e escolheu joias das marcas Gaem e Beatriz Werebe.>

Isis usou um vestido da grife Vivienne Westwood Crédito: Reprodução

A festa foi dividida em três ambientes: altar ao pôr do sol, sala de doces e pista de dança. A decoração seguiu uma paleta com flores brancas e verdes, reforçando a leveza da ocasião. O buffet teve uma seleção refinada que incluiu frutos do mar, camarões, tábuas de frios, burratas, queijos, tortas e trufas brancas frescas.>

O destaque da confeitaria foi o bolo artístico de Denilson Lima, que compartilhou nas redes sociais os bastidores da criação: “Finalizar esse bolo foi como assinar uma obra de arte viva. Cada dobra, cada movimento da estrutura foi moldado à mão, camada por camada, respeitando o tempo da massa, o peso das fitas e a leveza do ar”, disse o confeiteiro.>

Decoração da cerimônia Crédito: Reprodução

A trilha sonora da noite ficou por conta de atrações escolhidas a dedo, com destaque para o cantor Silva, amigo do casal e padrinho da cerimônia. DJ Papagaio e Felipe Mar também se apresentaram.>

Entre os cerca de 200 convidados estavam celebridades como Fiorella Mattheis, Thiaguinho, Carol Peixinho, Sophie Charlotte, Thaila Ayala, Renato Goés e Márcio Garcia. O produtor Léo Fuchs chamou atenção ao pegar o buquê da noiva, em um dos momentos mais animados da noite.>