Junior Lima polemiza ao dizer que sofre homofobia mesmo sendo hétero

Cantor desabafou sobre os julgamentos sociais da sua personalidade ao longo da carreira

Elis Freire

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 20:47

Júnior Lima desabafou em entrevista ao Saia Justa Crédito: Reprodução

O cantor Junior Lima desabafou sobre o julgamento da sua sexualidade durante toda a sua carreira, principalmente nos anos 90 e 2000. Ele que esteve nos holofotes desde criança ao lado da irmã Sandy confessou em entrevista ao "Saia Justa", do canal GNT, que a desconfiança do público sobre ele ser gay ou não o impactou psicologicamente. Junior chegou a dizer que sofreu "homofobia mesmo sendo hétero", o que causou polêmica nas redes sociais.

“Existiram muitos boatos em relação à minha sexualidade na minha adolescência. E isso, para mim, gerou uma série de coisas que, na época, eu não entendia, mas gerou uma insegurança absurda. Por ser um homem, principalmente ali no final dos anos 1990, 2000, que era completamente diferente de hoje em dia, da consciência de hoje", disse ele, durante o programa.

Segundo o artista até hoje ele ainda é julgado pela sua personalidade ao performar no mundo da música. “Um cara que se permitia dançar, como assim? E isso me atrapalha até hoje na minha profissão. Tem gente que tem preconceito comigo até hoje. Eu sou um homem hétero que, frequentemente, sofre com homofobia. É muito louco falar isso, mas é real”, afirmou.

O músico também explicou que, por sempre ter vivido em ambientes artísticos e femininos, acabou sendo alvo de interpretações equivocadas. “Sempre fui um homem que viveu na arte, que viveu dançando, na música, compondo... É um ambiente extremamente feminino, porque estava o tempo todo com a minha mãe e irmã. Então, eu tive uma sensibilidade muito aflorada, era um homem simpático, preocupado com as mulheres ao meu entorno. E isso se voltava contra mim. Naquela época, principalmente.”