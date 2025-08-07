Aprenda a fazer 5 chás para fortalecer a imunidade no inverno

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 7 de agosto de 2025 às 17:16
Durante o inverno, o corpo fica mais suscetível a gripes, resfriados e infecções respiratórias. Nesse período, fortalecer a imunidade se torna essencial para manter a saúde em dia. Uma das formas naturais de cuidar do sistema imunológico é apostar em bebidas quentes preparadas com ingredientes que estimulam as defesas do organismo e aquecem o corpo de dentro para fora.
Chás para imunidade
A seguir, confira 5 chás para fortalecer a imunidade no inverno!
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione a casca da tangerina, a canela em pau e o anis-estrelado. Deixe ferver por 5 a 10 minutos em fogo baixo. Desligue, tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe, adicione o suco de laranja e adoce com mel. Sirva em seguida.
Em uma panela, aqueça a água em fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo e adicione a cúrcuma e a pimenta-do-reino preta. Misture bem e deixe em infusão por 5 a 10 minutos com a panela tampada. Adoce com mel e sirva em seguida.
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o gengibre e as sementes de erva-doce. Deixe ferver por cerca de 5 minutos. Desligue o fogo, tampe e deixe descansar por 5 minutos. Coe, adoce com mel e sirva em seguida.
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione as folhas de louro e deixe ferver por 5 minutos. Desligue o fogo, tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe, adicione o suco de limão e o mel. Sirva em seguida.
Em uma panela, coloque a água e a cebola-roxa e leve ao fogo médio. Ferva por cerca de 5 a 10 minutos. Coe e adicione o suco de limão e o mel. Sirva em seguida.