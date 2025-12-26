Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 07:00
Áries, 2026 é o ano em que você para de pedir desculpas por querer mais e começa a provar para si mesmo que merece tudo o que está construindo. Algumas transformações serão grandes, outras discretas, mas todas alinhadas com a sua evolução pessoal.
As maiores oportunidades do ano envolvem consolidar sua força, curar antigas inseguranças, crescer profissionalmente e escolher relações que acompanhem o seu ritmo. Já os desafios incluem administrar desgaste, respeitar seus limites e não tentar resolver tudo de uma só vez.
A primeira metade do ano é voltada para estrutura, planejamento e firmeza. A segunda metade abre espaço para leveza, criatividade, reconhecimento e sensação de renascimento, especialmente na vida amorosa e profissional.
Melhores meses para Áries em 2026
Esses são os períodos em que tudo flui com mais facilidade:
Abril: perfeito para novos começos, relançamentos e viradas de rota.
Julho e agosto: fase de brilho, confiança, romances e criatividade em alta.
Dezembro: ideias mais claras, decisões firmes e maior capacidade de manter o que você iniciar.
Meses mais desafiadores para Áries em 2026
Desafiador não significa negativo, apenas um período que exige mais calma e ajustes.
Fevereiro: aumento de responsabilidades e necessidade de maturidade.
Setembro: emoções mais sensíveis e decisões que exigem autoconsciência.
Outubro: questões financeiras ou íntimas pedem cuidado extra e transparência.
Datas mais importantes de 2026 para Áries (e como usar cada uma)
26 de janeiro: excelente para criar um propósito pessoal e iniciar um hábito que traga estabilidade emocional.
13 de fevereiro: ótimo para estabelecer limites, reavaliar relações e aprender a dizer “não”.
17 de abril: período ideal para começar projetos, mudar de área, lançar algo ou iniciar um novo estilo de vida.
30 de junho: favorece romances, criatividade, eventos sociais e atividades que aumentem sua autoconfiança.
10 de dezembro: bom para assumir compromissos, firmar acordos e estruturar planos de longo prazo.
Dinheiro e abundância para Áries em 2026
Seu crescimento financeiro em 2026 acontece quando você se leva a sério. O início do ano pode trazer gastos relacionados a casa, família ou responsabilidades compartilhadas, o que exige organização.
Este é um ótimo ano para criar um orçamento simples e realista. Revise suas assinaturas, elimine excessos e priorize gastos que realmente contribuam para o seu desenvolvimento. Automatizar pequenas quantias para poupança ou dívidas fará uma enorme diferença no longo prazo.
Durante maio, o desejo de gastar por impulso pode aumentar, especialmente com conforto, estética ou lazer. Em vez de reprimir, estabeleça um “mini orçamento de prazer”: você curte, mas com consciência.
A partir de meados do ano, surgem oportunidades de ganhar mais através de projetos criativos, talentos pessoais ou paralelos que você pode finalmente monetizar. É um período ótimo para divulgar seu trabalho, aumentar preços ou lançar serviços.
No final do ano, questões como contratos, empréstimos, impostos ou acordos com parceiros podem precisar de revisão. É uma fase para renegociar o que estiver desigual e evitar assumir responsabilidades financeiras novas ou arriscadas sem análise profunda.
Você encerra 2026 com mais clareza sobre o fluxo do seu dinheiro, maior segurança em pedir o que você vale e uma estrutura muito mais estável do que no início do ano.
Trabalho e carreira para Áries em 2026
A área profissional ganha grande importância logo no início do ano. A energia de foco e ambição te faz avaliar metas, revisar sua trajetória e assumir seu papel de liderança, queira você ou não.
Janeiro e fevereiro são ideais para:
- atualizar currículo, portfólio e redes profissionais
- reavaliar sua visão de sucesso
- estruturar um plano para crescer (mesmo que você ainda não vá executá-lo)
Se você estiver insatisfeito no trabalho, este é o momento perfeito para planejar uma mudança estratégica, não impulsiva.
A partir de abril, sua vida profissional acelera. Esse período é excelente para lançamentos, retomadas, pedir promoção, mudar de área ou dar um grande passo com coragem. Sua presença aumenta, sua voz ganha força e você passa a atrair oportunidades compatíveis com seu talento.
No meio do ano, sua criatividade, visibilidade e carisma crescem. Esta fase abre portas para eventos, convites, reconhecimento e chances de mostrar seu valor. Só tome cuidado para não aceitar tudo ao mesmo tempo; escolha o que faz sentido e proteja sua energia.
Entre julho e dezembro, você revisa escolhas, acertos e excessos. Pode ajustar planos, renegociar cargas de trabalho, repensar responsabilidades e reestruturar um projeto importante. O final do ano traz clareza sobre seu caminho profissional e a sensação de estar, finalmente, no lugar certo.
Saúde e bem-estar para Áries em 2026
Este é o ano em que o autocuidado deixa de ser conceito e vira prática. Seu corpo pede constância, não intensidade: rotinas simples funcionam melhor que promessas impossíveis.
Priorize:
- alimentação organizada (mesmo que básica)
- sono regular
- movimento diário, mesmo que seja uma caminhada
- hábitos que reduzam estresse: leitura, terapia, meditação, artes, pausa digital
Sua energia pode oscilar mais que o normal, então respeite seus limites. Não deixe autocobrança virar sabotagem. Sua mente será tão importante quanto seu físico ao longo do ano.
Amor e relacionamentos para Áries em 2026
Alguns períodos de solidão podem aparecer, mesmo rodeado de pessoas. Isso não é negativo, é um chamado para cultivar relações reais e sólidas.
Se você está solteira(o):
2026 te tira do papel de “provar valor” e te coloca na posição de escolher melhor. Você atrai pessoas alinhadas com o seu momento quando está fazendo coisas que realmente curte.
A partir do meio do ano, a vida amorosa fica mais leve, divertida e otimista. Sua confiança aumenta e encontros ganham potencial real. Mantenha o padrão alto e deixe que a consistência das atitudes revele quem vale a pena.
Se você está em um relacionamento:
O ano pede evolução. Conversas rasas já não sustentam a relação, é tempo de alinhar prioridades, combinar expectativas e criar rituais semanais juntos.
Momentos mais intensos podem surgir no final do ano, pedindo sinceridade e paciência. O foco é reconstrução, não conflito. A relação se fortalece quando os dois trabalham como equipe.