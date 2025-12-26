Acesse sua conta
Transformação total: Áries terá mudanças importantes em 2026; veja a previsão do ano no amor, saúde, carreira e dinheiro

O guia completo do ano que redefine caminhos, fortalece bases e revela o novo destino de Áries

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 07:00

Áries em 2026
Áries em 2026 Crédito: Imagem gerada por IA

Áries, 2026 é o ano em que você para de pedir desculpas por querer mais e começa a provar para si mesmo que merece tudo o que está construindo. Algumas transformações serão grandes, outras discretas, mas todas alinhadas com a sua evolução pessoal.

As maiores oportunidades do ano envolvem consolidar sua força, curar antigas inseguranças, crescer profissionalmente e escolher relações que acompanhem o seu ritmo. Já os desafios incluem administrar desgaste, respeitar seus limites e não tentar resolver tudo de uma só vez.

A primeira metade do ano é voltada para estrutura, planejamento e firmeza. A segunda metade abre espaço para leveza, criatividade, reconhecimento e sensação de renascimento, especialmente na vida amorosa e profissional.

Famosos do signo de Áries

Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram
Lady Gaga (28 de março) por Reprodução
Vladimir Brichta (22 de março) por Divulgação
Roberto Carlos (19 de abril) por Divulgaçao
Xuxa (24 de março) por Reprodução
Ana Maria Braga (1º de abril) por Reprodução
Pedro Pascal (2 de abril) por Reprodução/Instagram
Elton John (25 de março) por Shutterstock
Padre Fábio de Melo (3 de abril) por Reprodução
Mariah Carey (27 de março) por Shutterstock
Viviane Araújo (25 de março) por Reprodução/Instagram
Nathalia Dill (24 de março) por Reprodução
Robert Downey Jr. (4 de abril) por Divulgação
Juliana Paes (26 de março) por Netflix
Pedro Bial (29 de março) por Reprodução/TV Globo
Jorge Ben Jor (22 de março) por Reprodução/Instagram @marcosoliveirapht
1 de 16
Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram

Melhores meses para Áries em 2026

Esses são os períodos em que tudo flui com mais facilidade:

Abril: perfeito para novos começos, relançamentos e viradas de rota.

Julho e agosto: fase de brilho, confiança, romances e criatividade em alta.

Dezembro: ideias mais claras, decisões firmes e maior capacidade de manter o que você iniciar.

Características de Áries

Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
1 de 7
Características de Áries por Reprodução

Meses mais desafiadores para Áries em 2026

Desafiador não significa negativo, apenas um período que exige mais calma e ajustes.

Fevereiro: aumento de responsabilidades e necessidade de maturidade.

Setembro: emoções mais sensíveis e decisões que exigem autoconsciência.

Outubro: questões financeiras ou íntimas pedem cuidado extra e transparência.

Datas mais importantes de 2026 para Áries (e como usar cada uma)

26 de janeiro: excelente para criar um propósito pessoal e iniciar um hábito que traga estabilidade emocional.

13 de fevereiro: ótimo para estabelecer limites, reavaliar relações e aprender a dizer “não”.

17 de abril: período ideal para começar projetos, mudar de área, lançar algo ou iniciar um novo estilo de vida.

30 de junho: favorece romances, criatividade, eventos sociais e atividades que aumentem sua autoconfiança.

10 de dezembro: bom para assumir compromissos, firmar acordos e estruturar planos de longo prazo.

10 livros para quem é do signo de Áries

De Sangue e Cinzas – Jennifer L. Armentrout: Match: ritmo acelerado que combina com a impulsividade de Áries. por Divulgação
É Assim Que Acaba – Colleen Hoover: Emocional direto, confronta verdades - Áries gosta de coragem narrativa. por Divulgação
O Alienista – Machado de Assis: Irônico, direto, crítico - humor que Áries aprecia. por Divulgação
O Sol é Para Todos – Harper Lee: Uma história de injustiça que mexe com seu senso de luta. por Divulgação
Holocausto Brasileiro – Daniela Arbex: Impactante e corajoso - combina com sua energia de denúncia. por Divulgação
A Corrida do Escorpião – Maggie Stiefvater: Competição, risco e intensidade - a cara do signo. por Divulgação
O Ceifador – Neal Shusterman: Áries ama dilemas éticos fortes + ação constante. por Divulgação
Clube do Livro dos Homens – Lyssa Kay Adams: Leve, engraçado e rápido - flui bem para quem odeia enrolação. por Divulgação
A Arte de Pedir – Amanda Palmer: Sobre coragem criativa - vibra com Áries. por Divulgação
Garota Exemplar – Gillian Flynn: Ritmo acelerado, reviravoltas secas - perfeito para o signo sem paciência. por Divulgação
1 de 10
De Sangue e Cinzas – Jennifer L. Armentrout: Match: ritmo acelerado que combina com a impulsividade de Áries. por Divulgação

Dinheiro e abundância para Áries em 2026

Seu crescimento financeiro em 2026 acontece quando você se leva a sério. O início do ano pode trazer gastos relacionados a casa, família ou responsabilidades compartilhadas, o que exige organização.

Este é um ótimo ano para criar um orçamento simples e realista. Revise suas assinaturas, elimine excessos e priorize gastos que realmente contribuam para o seu desenvolvimento. Automatizar pequenas quantias para poupança ou dívidas fará uma enorme diferença no longo prazo.

Durante maio, o desejo de gastar por impulso pode aumentar, especialmente com conforto, estética ou lazer. Em vez de reprimir, estabeleça um “mini orçamento de prazer”: você curte, mas com consciência.

A partir de meados do ano, surgem oportunidades de ganhar mais através de projetos criativos, talentos pessoais ou paralelos que você pode finalmente monetizar. É um período ótimo para divulgar seu trabalho, aumentar preços ou lançar serviços.

No final do ano, questões como contratos, empréstimos, impostos ou acordos com parceiros podem precisar de revisão. É uma fase para renegociar o que estiver desigual e evitar assumir responsabilidades financeiras novas ou arriscadas sem análise profunda.

Você encerra 2026 com mais clareza sobre o fluxo do seu dinheiro, maior segurança em pedir o que você vale e uma estrutura muito mais estável do que no início do ano.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Trabalho e carreira para Áries em 2026

A área profissional ganha grande importância logo no início do ano. A energia de foco e ambição te faz avaliar metas, revisar sua trajetória e assumir seu papel de liderança, queira você ou não.

Janeiro e fevereiro são ideais para:

- atualizar currículo, portfólio e redes profissionais

- reavaliar sua visão de sucesso

- estruturar um plano para crescer (mesmo que você ainda não vá executá-lo)

Se você estiver insatisfeito no trabalho, este é o momento perfeito para planejar uma mudança estratégica, não impulsiva.

A partir de abril, sua vida profissional acelera. Esse período é excelente para lançamentos, retomadas, pedir promoção, mudar de área ou dar um grande passo com coragem. Sua presença aumenta, sua voz ganha força e você passa a atrair oportunidades compatíveis com seu talento.

No meio do ano, sua criatividade, visibilidade e carisma crescem. Esta fase abre portas para eventos, convites, reconhecimento e chances de mostrar seu valor. Só tome cuidado para não aceitar tudo ao mesmo tempo; escolha o que faz sentido e proteja sua energia.

Entre julho e dezembro, você revisa escolhas, acertos e excessos. Pode ajustar planos, renegociar cargas de trabalho, repensar responsabilidades e reestruturar um projeto importante. O final do ano traz clareza sobre seu caminho profissional e a sensação de estar, finalmente, no lugar certo.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão

Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
1 de 5
Áries: vermelho paixão por Reprodução

Saúde e bem-estar para Áries em 2026

Este é o ano em que o autocuidado deixa de ser conceito e vira prática. Seu corpo pede constância, não intensidade: rotinas simples funcionam melhor que promessas impossíveis.

Priorize:

- alimentação organizada (mesmo que básica)

- sono regular

- movimento diário, mesmo que seja uma caminhada

- hábitos que reduzam estresse: leitura, terapia, meditação, artes, pausa digital

Sua energia pode oscilar mais que o normal, então respeite seus limites. Não deixe autocobrança virar sabotagem. Sua mente será tão importante quanto seu físico ao longo do ano.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Amor e relacionamentos para Áries em 2026

Alguns períodos de solidão podem aparecer, mesmo rodeado de pessoas. Isso não é negativo, é um chamado para cultivar relações reais e sólidas.

Se você está solteira(o):

2026 te tira do papel de “provar valor” e te coloca na posição de escolher melhor. Você atrai pessoas alinhadas com o seu momento quando está fazendo coisas que realmente curte.

A partir do meio do ano, a vida amorosa fica mais leve, divertida e otimista. Sua confiança aumenta e encontros ganham potencial real. Mantenha o padrão alto e deixe que a consistência das atitudes revele quem vale a pena.

Se você está em um relacionamento:

O ano pede evolução. Conversas rasas já não sustentam a relação, é tempo de alinhar prioridades, combinar expectativas e criar rituais semanais juntos.

Momentos mais intensos podem surgir no final do ano, pedindo sinceridade e paciência. O foco é reconstrução, não conflito. A relação se fortalece quando os dois trabalham como equipe.

