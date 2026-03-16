BBB 26: Big Fone vai tocar hoje e quem atender vai ganhar surpresa

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Giuliana Mancini
Publicado em 16 de março de 2026 às 11:16
Atenção, preste muita atenção: hoje é dia de Big Fone no BBB 26. O programa anunciou que os participantes vão receber uma ligação nesta segunda-feira (16) no programa. Mas, dessa vez, o telefonema mais temido do confinamento não vai causar nenhuma consequência direta para o jogo.
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Com o Paredão já está formado, a dinâmica será apenas para premiar um participante. Segundo o Gshow, quem atender poderá ganhar até R$ 20 mil. De acordo com o site, a pessoa terá que responder corretamente a algumas perguntas para receber a bolada.
Até o momento, porém, não foi divulgado o horário em que o Big Fone vai tocar. Também não foi informado se o público poderá escolher qual aparelho receberá a ligação.