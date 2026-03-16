QUE CONFUSÃO

Homem ganha R$ 185 milhões na loteria, mas não acredita e quase perde prêmio: 'Achei que fosse spam'

Loteria tentou entrar em contato com sortudo, que ignorava por achar que era mentira

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de março de 2026 às 10:47

Powerball Crédito: Mehaniq / Shutterstock.com

Um homem faturou o prêmio de 50 milhões de dólares australianos (R$ 185 milhões) na loteria, mas correu o risco de perder a bolada por acreditar que era mentira. Funcionários contaram que tentaram primeiro o contato telefônico com o apostador de Victoria, na Austrália, mas o número que tinham estava desatualizado. Por isso, tentaram contatá-lo por e-mail. Mas o homem apenas ignorava as mensagens.

"Eu vi o primeiro e-mail e nem abri. Achei que fosse spam e apaguei", contou o homem, que preferiu que a sua identidade não fosse revelada, em conversa com a People. A sorte dele é que a loteria seguiu insistindo no contato. Foi aí que o ganhador resolveu, enfim, acreditar: "Recebi outro e-mail e pensei: 'Talvez eu deva verificar o aplicativo'. Estou em choque", completou.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

Os números sorteados foram 5, 6, 18, 9, 14, 4 e 13, com a dezena extra da Powerball sendo 14. O número tem um significado especial para o sortudo, já que é o seu preferido no futebol.