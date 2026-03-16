Homem ganha R$ 185 milhões na loteria, mas não acredita e quase perde prêmio: 'Achei que fosse spam'

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Giuliana Mancini
Publicado em 16 de março de 2026 às 10:47
Um homem faturou o prêmio de 50 milhões de dólares australianos (R$ 185 milhões) na loteria, mas correu o risco de perder a bolada por acreditar que era mentira. Funcionários contaram que tentaram primeiro o contato telefônico com o apostador de Victoria, na Austrália, mas o número que tinham estava desatualizado. Por isso, tentaram contatá-lo por e-mail. Mas o homem apenas ignorava as mensagens.
"Eu vi o primeiro e-mail e nem abri. Achei que fosse spam e apaguei", contou o homem, que preferiu que a sua identidade não fosse revelada, em conversa com a People. A sorte dele é que a loteria seguiu insistindo no contato. Foi aí que o ganhador resolveu, enfim, acreditar: "Recebi outro e-mail e pensei: 'Talvez eu deva verificar o aplicativo'. Estou em choque", completou.
Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa
Os números sorteados foram 5, 6, 18, 9, 14, 4 e 13, com a dezena extra da Powerball sendo 14. O número tem um significado especial para o sortudo, já que é o seu preferido no futebol.
"Eu sempre dizia aos meus amigos e familiares que, se ganhasse 50 milhões de dólares, me dedicaria a ajudar os outros. É quase como se eu tivesse enviado isso para o universo! Gostaria de encontrar algum tipo de trabalho que ajude a comunidade", revelou o australiano, que também contou que planeja comprar uma casa para a família.