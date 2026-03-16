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Homem ganha R$ 185 milhões na loteria, mas não acredita e quase perde prêmio: 'Achei que fosse spam'

Loteria tentou entrar em contato com sortudo, que ignorava por achar que era mentira

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de março de 2026 às 10:47

Powerball
Powerball Crédito: Mehaniq / Shutterstock.com

Um homem faturou o prêmio de 50 milhões de dólares australianos (R$ 185 milhões) na loteria, mas correu o risco de perder a bolada por acreditar que era mentira. Funcionários contaram que tentaram primeiro o contato telefônico com o apostador de Victoria, na Austrália, mas o número que tinham estava desatualizado. Por isso, tentaram contatá-lo por e-mail. Mas o homem apenas ignorava as mensagens.

"Eu vi o primeiro e-mail e nem abri. Achei que fosse spam e apaguei", contou o homem, que preferiu que a sua identidade não fosse revelada, em conversa com a People. A sorte dele é que a loteria seguiu insistindo no contato. Foi aí que o ganhador resolveu, enfim, acreditar: "Recebi outro e-mail e pensei: 'Talvez eu deva verificar o aplicativo'. Estou em choque", completou.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
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1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Os números sorteados foram 5, 6, 18, 9, 14, 4 e 13, com a dezena extra da Powerball sendo 14. O número tem um significado especial para o sortudo, já que é o seu preferido no futebol.

"Eu sempre dizia aos meus amigos e familiares que, se ganhasse 50 milhões de dólares, me dedicaria a ajudar os outros. É quase como se eu tivesse enviado isso para o universo! Gostaria de encontrar algum tipo de trabalho que ajude a comunidade", revelou o australiano, que também contou que planeja comprar uma casa para a família.

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