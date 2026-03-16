'Explosão emocional', bebedeira e polícia: os detalhes da briga de irmão e mãe de Luciana Gimenez que foi parar na delegacia

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Giuliana Mancini
Publicado em 16 de março de 2026 às 09:38
A briga entre dois familiares próximos de Luciana Gimenez teve novos detalhes revelados. O ator Marco Antônio Gimenez, que é irmão da apresentadora e ex-galã de Malhação, foi levado para a 10ª Delegacia de Polícia, na Zona Sul do Rio de Janeiro, no último sábado (14), após se envolver em uma confusão com a mãe, a atriz Vera Gimenez, de 77 anos.
A treta começou por volta das 10h da manhã de sábado, depois que Marco Antônio, de 44 anos, chegou em casa bêbado. Ele começou a discutir com a mãe, com quem mora em uma cobertura em Botafogo. Os vizinhos ouviram gritos e chamaram a polícia. O artista, então, foi levado para a delegacia, onde prestou esclarecimentos.
Marco Antônio Gimenez
"Ele se descontrolou, teve uma explosão emocional, chutou a lixeira da cozinha, quebrou alguns copos, fez barulho, e a vizinhança, assustada, chamou a polícia", detalhou o advogado Sylvio Guerra em entrevista ao Extra. Ao contrário de relatos iniciais, o defensor garantiu que não houve agressão por parte do ator.
Em dezembro de 2024, Vera revelou que o filho voltou a morar com ela depois de ficar desempregado e precisar vender seu apartamento. “Marco está bem, mas, infelizmente, desempregado, por isso tivemos que vender seu apartamento e ele está morando comigo. O meu apartamento é bem grande, então está tudo certo. Digo graças a Deus que ele está comigo, porque já não me sinto tão sozinha", disse ela à época, ao site Heloisa Tolipan.
"Já até falei para o Marco que se não quiser morar aqui, vemos um apartamento menor, para que ele tenha uma vida mais livre, mas nos damos bem. Ele é um filho maravilhoso, uma ótima pessoa”, completou Vera na ocasião.
A solução encontrada por Luciana Gimenez e o advogado foi alugar um apartamento para Marco ficar até quarta-feira (18), enquanto a situação se acalma.
Marco Antonio Gimenez ficou famoso por interpretar o personagem Urubu nas temporadas 2005 e 2006 de Malhação. Ele é filho de Vera com o ator Jece Valadão, que morreu em 2006, e irmão de Luciana Gimenez por parte de mãe.