CONFUSÃO

Ex-galã da Globo, irmão de Luciana Gimenez é levado à delegacia após briga com a mãe

Marco Antonio Gimenez mudou de apartamento após confusão familiar

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de março de 2026 às 09:20

Luciana e Marco Antônio Gimenez Crédito: Reprodução

Marco Antônio Gimenez, irmão da apresentadora Luciana Gimenez, foi levado para a 10ª Delegacia de Polícia, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e detido no sábado (14) após uma suposta agressão envolvendo a própria mãe, a atriz Vera Gimenez. As informações foram divulgadas pela Coluna do Sodré, no Correio Braziliense.

De acordo com o colunista, o desentendimento teria acontecido no apartamento onde mãe e filho moram e teria se iniciado por causa de um pet da família. A confusão familiar chamou a atenção dos vizinhos, que acionaram a polícia. Os agentes conduziram o ator até a delegacia para prestar esclarecimentos.

Marco Antônio Gimenez 1 de 23

Advogado do ator, Sylvio Guerra confirmou à Coluna do Sodré que houve um desentendimento entre mãe e filho e que o ator foi conduzido à delegacia para esclarecimentos. Ele, porém, negou qualquer agressão. Ainda segundo o defensor, Marco Antônio teria chegado em casa pela manhã alcoolizado, o que teria provocado a discussão familiar e causado danos a alguns pertences dentro do imóvel.