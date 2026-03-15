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Ex-galã da Globo, irmão de Luciana Gimenez é levado à delegacia após briga com a mãe

Marco Antonio Gimenez mudou de apartamento após confusão familiar

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de março de 2026 às 09:20

Luciana e Marco Antônio Gimenez
Luciana e Marco Antônio Gimenez Crédito: Reprodução

Marco Antônio Gimenez, irmão da apresentadora Luciana Gimenez, foi levado para a 10ª Delegacia de Polícia, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e detido no sábado (14) após uma suposta agressão envolvendo a própria mãe, a atriz Vera Gimenez. As informações foram divulgadas pela Coluna do Sodré, no Correio Braziliense.

De acordo com o colunista, o desentendimento teria acontecido no apartamento onde mãe e filho moram e teria se iniciado por causa de um pet da família. A confusão familiar chamou a atenção dos vizinhos, que acionaram a polícia. Os agentes conduziram o ator até a delegacia para prestar esclarecimentos.

Marco Antônio Gimenez

Luciana e Marco Antônio Gimenez por Reprodução
Marco Antônio Gimenez por Reprodução/Globo
Marco Antônio Gimenez e Joana Balaguer por Reprodução/Instagram
Marco Antônio Gimenez por Reprodução/Instagram
Marco Antônio Gimenez por Reprodução/Instagram
Marco Antônio Gimenez por Reprodução/Instagram
Marco Antônio Gimenez por Reprodução/Instagram
Marco Antônio Gimenez por Reprodução/Instagram
Marco Antônio Gimenez e Joana Balaguer em Malhação por Reprodução/Globo
Marco Antônio Gimenez por Reprodução/Instagram
Marco Antônio Gimenez por Reprodução/Instagram
Marco Antônio Gimenez em cena do filme 'Bandido Bom é Bandido Morto' por Reprodução/Instagram
Marco Antônio Gimenez por Reprodução/Globo
Marco Antônio Gimenez em cena do filme 'Bandido Bom é Bandido Morto' por Reprodução/Instagram
Marco Antônio Gimenez por Reprodução/Instagram
Marco Antônio Gimenez por Reprodução/Instagram
Marco Antônio Gimenez por Reprodução/Instagram
Luciana e Marco Antônio Gimenez por Reprodução
Marco Antônio Gimenez por Reprodução/Instagram
Marco Antônio Gimenez por Reprodução/Instagram
Marco Antônio Gimenez por Reprodução/Instagram
Marco Antônio Gimenez por Reprodução/Instagram
Marco Antônio Gimenez por Reprodução/Instagram
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Luciana e Marco Antônio Gimenez por Reprodução

Advogado do ator, Sylvio Guerra confirmou à Coluna do Sodré que houve um desentendimento entre mãe e filho e que o ator foi conduzido à delegacia para esclarecimentos. Ele, porém, negou qualquer agressão. Ainda segundo o defensor, Marco Antônio teria chegado em casa pela manhã alcoolizado, o que teria provocado a discussão familiar e causado danos a alguns pertences dentro do imóvel.

Em uma tentativa de evitar novos conflitos, Luciana Gimenez interviu diretamente e providenciou a saída imediata do irmão da casa onde ele morava com a mãe. A solução emergencial encontrada foi uma hospedagem temporária em um apartamento alugado por meio da plataforma Airbnb. A medida tem caráter provisório e foi tomada para que a tensão entre mãe e filho diminua nos próximos dias.

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