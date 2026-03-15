BBB 26

Que horas começa o BBB 26? Formação do Paredão será em duas partes e terá Máquina do Poder

Programa será dividido em dois neste domingo (15)

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de março de 2026 às 08:18

Tadeu Schmidt, apresentador do BBB 26 Crédito: Globo/Reprodução

O Big Brother Brasil deste domingo (15) será em dose dupla. Por causa da transmissão da cerimônia do Oscar, o programa ao vivo foi dividido em duas partes, e será exibido em dois horários diferentes. O mesmo acontece com a formação do Paredão, que começará pela tarde e será finalizada apenas de noite.

A primeira parte será a partir das 13h50. "Anjo imuniza uma pessoa ou duas, Líder manda alguém para o Paredão e a casa vota e empareda mais alguém", explicou Tadeu Schmidt. Ainda na faixa da tarde, os participantes poderão usar as estalecas para comprar caixas na dinâmica da Máquina do Poder.

Dinâmica da semana no BBB 1 de 7

"Várias caixas vão estar à venda, uma delas dá ao comprador o poder de tirar do Paredão um dos emparedados do Pedra, Papel e Tesoura: Boneco, Jonas ou Ana Paula. Um deles vai ser salvo por quem comprou a caixa premiada da Máquina do Poder", informou o apresentador.

Ele já havia explicado as regras na última quinta-feira (12). "Cada senha dá direito à compra de apenas uma caixa. Depois de concluir a compra, a pessoa tem que ir para o fim da fila e pegar uma nova senha se quiser fazer novas compras", afirmou.

"A caixa premiada vai trazer o poder de tirar do Paredão uma das três pessoas que foram emparedadas pela dinâmica de sábado. A pessoa que comprou a caixa pode, inclusive, salvar a si mesma", destacou.

A decisão final do participante que comprar a caixa premiada, assim como a definição dos três emparedados, será anunciada à noite, no segundo programa ao vivo deste domingo, a partir das 19h20.