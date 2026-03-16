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Ana Paula Renault teme eliminação após atender o Big Fone no BBB 26: 'Prêmio de consolação?'

Emparedada ao lado de seus aliados Breno e Boneco, a jornalista levou a melhor em ação de patrocinador

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de março de 2026 às 11:51

Ana Paula Renault atendeu o Big Fone nesta segunda (16) Crédito: Reprodução/TV Globo 

Na manhã desta segunda-feira (16), o telefone mais temido do BBB 26, o Big Fone, não trouxe indicação ao Paredão ou imunidade, e sim um belo 'PIX' direto na conta de Ana Paula Renault.

A veterana, que atualmente enfrenta a corda bamba da berlinda, foi a mais rápida ao atender o chamado. O que ela não esperava era que a ligação fazia parte de uma dinâmica especial de um patrocinador. De cara, Ana Paula já garantiu R$ 10 mil reais, mas o desafio não parou por aí, para dobrar o valor, ela precisou mostrar que estava atenta ao jogo e responder a duas perguntas. Sem titubear, a jornalista acertou tudo e garantiu uma bolada de R$ 20 mil.

Ana Paula Renault fez procedimentos estéticos antes de entrar no 'BBB 26'

Ana Paula Renault do 'BBB 16' e 'BBB 26' por Divulgação/TV Globo
Ana Paula Renault no 'BBB 16' e no 'BBB 26' por Divulgação/TV Globo
Ana Paula Renault no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula fez procedimentos estéticos no rosto um mês antes de entrar no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula Renault no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula fez procedimentos estéticos no rosto um mês antes de entrar no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula Renault no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula fez procedimentos estéticos no rosto um mês antes de entrar no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula Renault por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula fez procedimentos estéticos no rosto um mês antes de entrar no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Ana Paula Renault, do BBB 16 por Reprodução
Ana Paula Renault no 'BBB 16' e no 'BBB 26' por Divulgação/TV Globo
Ana Paula Renault por Reprodução
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
BBB 16 - Ana Paula Renault por Reprodução/TV Globo
[Edicase]Ana Paula Renault marcou o programa com os seus bordões (Imagem: Reprodução digital | TV Globo) por
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Ana Paula Renault do 'BBB 16' e 'BBB 26' por Divulgação/TV Globo

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Ao ver o saldo brilhar no telão da sala, Ana Paula não escondeu o entusiasmo. "Está na minha conta já? Já dá para eu viajar!", comemorou.

No entanto, a alegria logo deu lugar a "pulga atrás da orelha". Em conversa na cozinha, o clima de tensão pelo Paredão voltou a falar mais alto. Refletindo sobre o timing do prêmio, ela disparou um questionamento que deixou os telespectadores pensativos: "Estou sentindo que a minha sorte virou, hein... Ou será que esse vai ser meu prêmio de consolação porque eu vou sair amanhã?"

Vale lembrar que a situação de Ana Paula não é das mais confortáveis. Ela divide a preferência do público com Breno e Boneco, seus principais parceiros dentro do confinamento. O clima entre o trio é de incerteza, já que um deles terá que dar adeus ao sonho do prêmio milionário nesta terça-feira (17).

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