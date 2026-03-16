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Onde está Sean Penn? Ator vence o Oscar mas ignora cerimônia; entenda briga com Academia

Aos 65 anos, ator conquistou sua terceira estatueta dourada pela atuação em 'Uma Batalha Após a Outra'

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de março de 2026 às 10:46

O ator Sean Penn em cena do filme 'Uma batalha após a outra' Crédito: Divulgação

Na cerimônia do Oscar 2026, no Dolby Theatre, neste domingo (15), enquanto o envelope de Melhor Ator Coadjuvante era aberto e o nome de Sean Penn era revelado, a cadeira vazia do artista foi algo que não passou despercebido. 

Aos 65 anos, Penn conquistou sua terceira estatueta dourada pela atuação em 'Uma Batalha Após a Outra', de Paul Thomas Anderson. No filme, ele interpreta o coronel Steven Lockjaw, um militar rígido, assustador e, curiosamente, cômico, que tenta apagar um 'affair' do passado com uma revolucionária (vivida por Teyana Taylor) para salvar sua carreira política. A performance foi considerada tão avassaladora que ele desbancou favoritos como Benicio Del Toro e Jacob Elordi. 

Os maiores vencedores do Oscar

Walt Disney: 26 (animação) por Divulgação
Katharine Hepburn: 4 (melhor atriz) por Divulgação
Cedric Gibbons: 11 (arte) por Divulgação
Alexander Farciot Edouart: 10 (efeitos visuais) por Divulgação
Alfred Newman: 9 (trilha sonora) por Divulgação
Dennis Muren: 9 (afeitos visuais) por Divulgação
Edith Head: 8 (figurino) por Divulgação
Daniel Day-Lewis: 3 (melhor ator) por Divulgação
Richard Edlund: 8 (efeitos visuais) por Divulgação
Alan Menken: 8 (música) por Divulgação
1 de 10
Walt Disney: 26 (animação) por Divulgação

Mas, por que o ator decidiu dar um 'gelo' em uma das maiores premiações do cinema? Conhecido por seu desprezo público pelo 'circo' das premiações, o ator sempre preferiu o ativismo ao tapete vermelho.

O ator já entregou um de seus Oscars ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky (sugerindo que o troféu fosse derretido para fabricar balas contra a invasão russa) e que viajou clandestinamente ao México para entrevistar o traficante El Chapo. Para Penn, os holofotes de Hollywood parecem pequenos demais perto das crises humanitárias que ele insiste em enfrentar, do Haiti à Bolívia.

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Com essa vitória, Sean Penn faz parte do seleto grupo de homens com três estatuetas, ao lado de atores como Daniel Day-Lewis, Jack Nicholson e Walter Brennan. É um feito raríssimo, que o coloca no mesmo patamar de artistas como Meryl Streep e Frances McDormand.

Sua trajetória, porém, é um caso à parte. Filho da indústria (seus pais eram o diretor Leo Penn e a atriz Eileen Ryan), Sean nunca foi o 'bom moço'. Do casamento turbulento com Madonna nos anos 80, que incluiu uma passagem pela prisão por agressão, ao relacionamento longo com Robin Wright, sua vida pessoal sempre alimentou os tabloides.

A vitória deste domingo por 'Uma Batalha Após a Outra' reforça uma verdade incômoda para Hollywood, a Academia pode até ter uma relação complicada com Penn, mas não consegue ignorar seu talento. Ele é o ator que prometeu deixar a carreira para dirigir e voltou para ganhar o Oscar por 'Sobre Meninos e Lobos' (2004) e 'Milk' (2009).

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Tags:

Oscar Ator Oscar 2026 uma Batalha Após A Outra Sean Penn

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