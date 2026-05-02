SEM PAPEL PASSADO

Após mais de 40 anos juntos, atriz revela por que nunca se casou com ator dono de fortuna de R$ 500 milhões

Artista diz que liberdade sustenta a relação duradoura com o astro, com quem construiu família e fortuna

Carol Neves

Publicado em 2 de maio de 2026 às 15:39

Goldie Hawn e Kurt Russell Crédito: Reprodução

Um dos relacionamentos mais duradouros de Hollywood segue firme sem nunca ter sido oficializado no papel. Goldie Hawn e Kurt Russell estão juntos há mais de quatro décadas, formaram uma família com quatro filhos e acumularam carreiras de grande sucesso, mas optaram por não se casar. Agora, a atriz explicou o motivo por trás dessa decisão.

Com patrimônio estimado em cerca de US$ 100 milhões (aproximadamente R$ 500 milhões) para ele e US$ 90 milhões (cerca de R$ 450 milhões) para ela, o casal construiu uma vida sólida longe das convenções tradicionais. Segundo Hawn, a escolha está diretamente ligada à liberdade dentro da relação. “Quando digo liberdade, quero dizer libertação. Não me sinto presa”, afirmou em entrevista à revista People. “Kurt e eu estamos simplesmente vivendo nossas vidas juntos. Temos filhos maravilhosos. É a combinação perfeita”.

Casal está junto há mais de 40 anos 1 de 9

A atriz reconhece que, como qualquer casal, os dois já enfrentaram divergências ao longo dos anos. “Nem sempre concordamos em tudo, o que é normal. Nós dois somos muito espontâneos. Nosso relacionamento se alimentou de muita coisa boa, de muita vida maravilhosa que compartilhamos”, disse.

A decisão de não oficializar a união também já foi comentada por Russell. Em 2023, ele relembrou a pressão constante que enfrentavam sobre o tema. “Constantemente nos perguntavam: ‘Quando vocês vão se casar? Por que vocês não são casados?’. E nós respondíamos: ‘Por que alguém se importa com isso?’. Perguntamos aos nossos filhos se eles se importavam com isso. Eles não importavam. Nós também não”.

Para Hawn, evitar o casamento também significa evitar a possibilidade de um divórcio. Em entrevista à CNN, ela questionou os impactos desse tipo de separação. “Alguém precisa analisar a situação e perguntar: ‘Quantos divórcios são realmente divertidos? Quantos divórcios não custam dinheiro? Quantos divórcios fazem você odiar a pessoa ainda mais do que antes? Quantos divórcios prejudicaram crianças? Gosto da ideia de poder acordar de manhã e tomar decisões todos os dias se eu quiser estar aqui”.

A atriz ainda comparou sua visão de relacionamento à liberdade de um pássaro. Em conversa no podcast de Dan Buettner, afirmou: “Tenho uma relação com pássaros. Sou um pássaro. Se você deixar a porta da gaiola aberta, talvez eu nunca consiga voar para fora. Mas se você fechar essa porta, pela minha liberdade e independência, eu provavelmente arrancaria todas as minhas penas”.

História de amor começou nos anos 1960

A história entre os dois começou ainda na juventude, em 1968, durante as filmagens de “The One and Only, Genuine, Original Family Band”. Na época, ela tinha 21 anos e ele, 16, e não houve envolvimento amoroso. O reencontro só aconteceu cerca de 15 anos depois, em 1983, quando voltaram a se encontrar durante testes para o filme “Swing Shift”. A partir dali, o relacionamento evoluiu rapidamente.

Hawn relembrou a primeira impressão que teve do ator nesse segundo encontro. “Ele era tão bonito, mas não tinha nenhuma pretensão. Percebi imediatamente que ele não era um mulherengo. O que realmente me impressionou foi ver meus filhos quando vinham ao set de filmagem e como ele interagia com eles. Ele era incrível com as crianças. Era um talento nato”.

Ao longo dos anos, eles construíram uma família com quatro filhos: dois do primeiro casamento dela, um do relacionamento anterior dele e um filho em comum.

Além da vida pessoal, ambos também deixaram marcas importantes no cinema. Goldie Hawn começou como dançarina no fim dos anos 1960 e ganhou projeção no programa “Rowan & Martin’s Laugh-In”. Em 1969, conquistou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por sua atuação em “Flor de Cacto” e se consolidou como um dos principais nomes da comédia nas décadas seguintes.

Já Kurt Russell iniciou a carreira ainda criança, participando de produções da Disney, e se tornou um ator versátil, com destaque em filmes dirigidos por John Carpenter, como “Fuga de Nova York” e “O Enigma de Outro Mundo”, além de papéis marcantes em “Tombstone” e “Os Oito Odiados”.

Os dois também dividiram a tela em projetos de sucesso, como a comédia romântica “Um Salto para a Felicidade”, lançada em 1987, que se tornou um clássico cult. Décadas depois, voltaram a atuar juntos na franquia “Crônicas de Natal”, da Netflix, interpretando o Papai Noel e a Mamãe Noel.