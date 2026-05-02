AMOR

Esposa de Faustão faz homenagem emocionante e atualiza saúde do apresentador

Luciana Cardoso celebra os 76 anos do marido e afirma que família vive fase de retomada após período difícil

Fernanda Varela

Publicado em 2 de maio de 2026 às 12:55

Esposa de Faustão se manifesta Crédito: Reprodução

O apresentador Faustão completou 76 anos neste sábado (2). O apresentador, que viveu períodos delicados em relação à saúde e chegou a passar por transplantes de rins, fígado e coração, , recebeu uma homenagem pública feita pela esposa, Luciana Cardoso, que compartilhou mensagens e registros familiares nas redes sociais.

Na publicação, Luciana destacou a força do marido diante dos desafios de saúde enfrentados. Ela afirmou que os últimos anos foram marcados por dificuldades, mas indicou que a família já enxerga uma fase de retomada. “Hoje é o dia dele. A pessoa mais forte e resiliente que eu conheço. Mais um aniversário que é um presente pra nossa família”, escreveu.

Faustão e filhos 1 de 22

O comunicador passou por uma sequência de procedimentos médicos, incluindo quatro transplantes de órgãos, o que gerou comoção nacional e acompanhamentos constantes do público.

Na mensagem, Luciana também falou sobre o momento atual, apontando sinais de melhora no quadro do apresentador. “Os últimos anos foram desafiadores, mas agora posso dizer que estamos chegando na linha de chegada da retomada da vida com a plenitude que você merece”, declarou.

Ela ainda reforçou o apoio da família durante o processo e celebrou a data como uma vitória. “Estaremos aqui sempre pra te apoiar e comemorar cada conquista. Obrigada por se manter firme no propósito de continuar em nossas vidas por mais tempo. Feliz aniversário”, completou.