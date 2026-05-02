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Esposa de Faustão faz homenagem emocionante e atualiza saúde do apresentador

Luciana Cardoso celebra os 76 anos do marido e afirma que família vive fase de retomada após período difícil

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 2 de maio de 2026 às 12:55

Esposa de Faustão se manifesta
Esposa de Faustão se manifesta Crédito: Reprodução

O apresentador Faustão completou 76 anos neste sábado (2). O apresentador, que viveu períodos delicados em relação à saúde e chegou a passar por transplantes de rins, fígado e coração, , recebeu uma homenagem pública feita pela esposa, Luciana Cardoso, que compartilhou mensagens e registros familiares nas redes sociais.

Na publicação, Luciana destacou a força do marido diante dos desafios de saúde enfrentados. Ela afirmou que os últimos anos foram marcados por dificuldades, mas indicou que a família já enxerga uma fase de retomada. “Hoje é o dia dele. A pessoa mais forte e resiliente que eu conheço. Mais um aniversário que é um presente pra nossa família”, escreveu.

Faustão e filhos

Faustão, esposa e filhos por Reprodução/Instagram
Rodrigo Silva (erq.) e Faustão por Reprodução
Faustão Silva reunido com os filhos e a esposa, Luciana Cardoso por Reprodução/Instagram
Faustão e filhos por Reprodução/Instagram
Faustão e filhos por Reprodução/Instagram
Faustão e filhos por Reprodução/Instagram
Faustão e Lara por Reprodução/Instagram
Faustão e João Silva por Reprodução/Instagram
Faustão e Lara por Reprodução/Instagram
Faustão e Lara por Reprodução/Instagram
Rodrigo Silva e Faustão por Reprodução
Homenagem de Rodrigo Silva para Faustão no Dia dos Pais por Reprodução / Instagram
Faustão e filho caçula Rodrigo Silva por Reprodução
João Silva (filho de Faustão) por Reprodução | Instagram
João Silva (filho de Faustão) por Reprodução | Instagram
João Silva e Faustão por Reprodução
João Silva e Faustão por Reprodução
João Silva e Faustão por Reprodução
João Silva e Faustão por Reprodução
João Silva e Faustão por Reprodução
João Silva e Faustão por Reprodução/Band
Faustão Silva e seu filho, João Silva por Reprodução/TV Globo
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Faustão, esposa e filhos por Reprodução/Instagram

O comunicador passou por uma sequência de procedimentos médicos, incluindo quatro transplantes de órgãos, o que gerou comoção nacional e acompanhamentos constantes do público.

Na mensagem, Luciana também falou sobre o momento atual, apontando sinais de melhora no quadro do apresentador. “Os últimos anos foram desafiadores, mas agora posso dizer que estamos chegando na linha de chegada da retomada da vida com a plenitude que você merece”, declarou.

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Ela ainda reforçou o apoio da família durante o processo e celebrou a data como uma vitória. “Estaremos aqui sempre pra te apoiar e comemorar cada conquista. Obrigada por se manter firme no propósito de continuar em nossas vidas por mais tempo. Feliz aniversário”, completou.

Ao final, a esposa do apresentador fez um agradecimento público às famílias de doadores de órgãos, destacando a importância da decisão. Segundo ela, esse gesto foi fundamental para que o apresentador pudesse seguir o tratamento e continuar a recuperação.

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