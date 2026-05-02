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Famoso por um dos maiores hits do pagode baiano: quem era Kinho do Rodo, cantor que morreu após passar mal

Artista superou preconceito como cantor cadeirante

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 2 de maio de 2026 às 10:36

Kinho do Rodo
Kinho do Rodo Crédito: Reprodução

A morte de Kinho do Rodo, nome artístico de Marcos Santos Neves, causou comoção entre fãs e no cenário do pagode baiano. O cantor morreu na madrugada deste sábado (2), após passar mal. A informação foi confirmada pela equipe por meio de um comunicado nas redes sociais.

Kinho ganhou notoriedade à frente da banda O Rodo da Bahia, especialmente com o sucesso Colinho de Papai, que marcou o pagode baiano e se tornou um dos hits mais populares do gênero. A música ajudou a consolidar o nome do artista no cenário musical e segue lembrada pelo público até hoje.

Kinho do Rodo

Kinho do Rodo por Reprodução
Kinho do Rodo por Reprodução
Kinho do Rodo por Reprodução
Kinho do Rodo por Reprodução
Kinho do Rodo por Reprodução
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Kinho do Rodo por Reprodução

Cadeirante, como ele mesmo definia, o cantor enfrentou desafios desde cedo. Ele tinha osteogênese imperfeita, condição genética conhecida como doença dos ossos de vidro, e chegou a sofrer centenas de fraturas ao longo da vida. Mesmo assim, encontrou na música um caminho para construir sua carreira.

Em entrevistas, Kinho relatou episódios de preconceito no início da trajetória. “Foi muito difícil. Alguns empresários falavam que eu nunca ia fazer sucesso por ser um cantor cadeirante”, afirmou em entrevista concedida em 2024, ao portal Caldeirão do Paulo. Apesar das dificuldades, o projeto ganhou força com o apoio do público, e o artista chegou a realizar dezenas de shows pelo país.

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Nas redes sociais, reunia mais de 210 mil seguidores, com quem dividia momentos da rotina, bastidores e apresentações. A proximidade com os fãs era uma das marcas do cantor.

Em nota, a equipe lamentou a morte. “É com grande tristeza que recebemos a notícia de sua mãe e de seu produtor que Marcos Santos Neves, nosso Kinho do Rodo, faleceu na madrugada do dia 02 de maio”, diz o comunicado. “É com grande pesar que lamentamos o seu falecimento, e toda a equipe se solidariza nesse momento manifestando os sentimentos a todos os familiares e amigos”, completou.

A causa da morte ainda não foi confirmada oficialmente. Segundo a assessoria, o cantor estava na casa de um amigo quando sentiu uma dor no peito. “Existem especulações que pode ter sido um infarto, mas iremos esperar o laudo do IML para dar a certeza para os amigos e fãs”, informou.

Com trajetória marcada por superação, Kinho do Rodo deixa um legado importante no pagode baiano, tanto pelo sucesso musical quanto pela representatividade ao ocupar espaços em um cenário onde a acessibilidade ainda é um desafio.

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