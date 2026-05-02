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Grávida morta a tiros na véspera do aniversário é enterrada com bebê nos braços; família faz chá revelação no velório

Mulher deixa um filho de 10 anos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 2 de maio de 2026 às 07:58

Ariane e Igor
Ariane e Igor Crédito: Reprodução

Matheus nem teve tempo de nascer e foi morto a tiros. O bebê foi baleado ainda dentro da barriga da mãe, Ariane Anselmo Cortes, de 31 anos, que estava grávida de seis meses. Além deles dois, o companheiro dela Igor Dante Santos, de 29 anos, também foi morto a tiros. O crime ocorreu na comunidade do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro.

Os três foram sepultados na mesma cerimônia, sob forte comoção. Segundo a família, médicos ainda tentaram realizar um parto de emergência para salvar o bebê, mas a criança não resistiu aos ferimentos. Por conta disso, Matheus foi enterrado nos braços da mãe, juntos, no mesmo caixão.

Ariane e Igor foram mortos a tiros

Ariane e Igor foram mortos a tiros; Matheus, o bebê, também não sobreviveu por Reprodução
Ariane e Igor foram mortos a tiros; Matheus, o bebê, também não sobreviveu por Reprodução
Ariane e Igor foram mortos a tiros; Matheus, o bebê, também não sobreviveu por Reprodução
Ariane e Igor foram mortos a tiros; Matheus, o bebê, também não sobreviveu por Reprodução
Ariane e Igor foram mortos a tiros; Matheus, o bebê, também não sobreviveu por Reprodução
Ariane e Igor foram mortos a tiros; Matheus, o bebê, também não sobreviveu por Reprodução
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Ariane e Igor foram mortos a tiros; Matheus, o bebê, também não sobreviveu por Reprodução

A despedida também foi marcada por homenagens . Vestidos de branco, parentes e amigos se reuniram para o último adeus. Durante o velório, foi realizado simbolicamente o chá revelação que não pôde acontecer, em memória ao bebê.

Ariane e Igor se preparavam para celebrar a chegada do primeiro filho juntos e também o aniversário dela, que seria no dia seguinte ao crime. Os planos foram interrompidos na quarta-feira (30), quando o casal foi atacado a tiros.

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De acordo com a polícia, eles estavam na região para buscar itens para o chá revelação quando foram surpreendidos por criminosos. Igor morreu no local. Ariane foi atingida por cinco disparos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

As investigações apontam que traficantes do Comando Vermelho teriam invadido a área, que é alvo de disputa com milicianos. Uma das linhas apuradas pela Delegacia de Homicídios é que Igor possa ter sido confundido com um integrante da milícia.

Familiares e amigos negam qualquer ligação do casal com o crime. Segundo relatos, Igor trabalhava com logística em uma empresa de comércio eletrônico, enquanto Ariane era formada em biomedicina. A suspeita é que eles foram confundidos e mortos por engano, o que gerou grande revolta em familiares e amigos.

“Ele nunca teve envolvimento com nada, sempre foi um ótimo rapaz, de coração muito bom. A Ariane era uma pessoa que tirava a roupa do corpo para qualquer pessoa”, afirmou uma amiga.

Ariane deixa um filho de 10 anos. Abalada, a família afirma que a perda é irreparável e diz não acreditar que haverá justiça.

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