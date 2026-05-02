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Veja a provável setlist do show de Shakira em Copacabana

Cantora ensaiou com Caetano Veloso e Maria Bethânia e antecipou parte do repertório da apresentação deste sábado (2)

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 2 de maio de 2026 às 08:13

Shakira no Rio
Shakira no Rio Crédito: Divulgação

Shakira sobe ao palco da praia de Copacabana, no Todo Mundo no Rio, neste sábado (2), a partir das 21h30, e já deu pistas do que o público pode esperar. Durante o ensaio realizado na madrugada de sexta-feira (1º), a artista apresentou algumas músicas que devem integrar o show gratuito na capital fluminense.

A apresentação contou com participações especiais de Caetano Veloso e Maria Bethânia, que dividiram o palco com a colombiana em momentos que misturaram sucessos internacionais com clássicos da música brasileira. A bateria da Unidos da Tijuca também participou do ensaio.

Famosos confirmados no VIP de Shakira em Copacabana

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Letícia Spiller por Reprodução

Entre as músicas já testadas por Shakira estão Antología, Inevitable, Chantaje, Te Felicito, Girl Like Me e TQG. No repertório especial com artistas brasileiros, apareceram O Que É, O Que É, composição de Gonzaguinha, e Leãozinho.

Além dessas, a expectativa é que a cantora mantenha boa parte das canções apresentadas na turnê atual. Devem entrar no setlist hits como Estoy Aquí, Don’t Bother, Copa Vacía, La Bicicleta, La Tortura, Hips Don’t Lie, Monotonía, Ojos Así, Whenever, Wherever, Waka Waka, She Wolf e BZRP Music Sessions #53.

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O evento começa antes mesmo da apresentação principal. Os DJs Vintage Culture e Maz comandam o esquenta até a entrada de Shakira no palco. Após o show, Papatinho e Melody assumem o after. Para quem não estiver em Copacabana, a transmissão acontece na TV Globo, logo após a novela Três Graças, e também no Globoplay e Multishow, a partir das 21h20.

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