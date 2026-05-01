Shakira no Rio: veja data do show, horário e onde assistir ao vivo

Megashow gratuito em Copacabana terá transmissão aberta na TV e online

  • Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 1 de maio de 2026 às 10:32

Shakira no Rio
Shakira no Rio Crédito: Divulgação

A cantora Shakira se apresenta neste sábado (2), na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em um dos maiores eventos musicais do ano. O show faz parte do projeto Todo Mundo no Rio e deve reunir uma multidão na orla carioca.

A apresentação está prevista para começar às 21h45, no horário de Brasília, mas a cobertura ao vivo começa antes para quem vai assistir de casa.

Shakira está hospedada na suíte mais cara do Copacabana Palace por Reprodução
Na TV Globo, o show será exibido logo após a novela Três Graças. Já no Globoplay e no Multishow, a transmissão começa mais cedo, a partir das 21h20, com conteúdos de bastidores e preparação para o espetáculo.

A cobertura será comandada por Ana Clara, Kenya Sade, Dedé Teicher e Laura Vicente, direto de Copacabana.

Imagem - Celebridade mais rica do mundo acumula R$ 7 bilhões e tem menos de 10 mil seguidores no Instagram

Celebridade mais rica do mundo acumula R$ 7 bilhões e tem menos de 10 mil seguidores no Instagram

Imagem - Após quatro casamentos com mulheres, ator de Avenida Brasil vive relação com outro homem

Após quatro casamentos com mulheres, ator de Avenida Brasil vive relação com outro homem

Quem optar por assistir online poderá acompanhar gratuitamente pelo Globoplay, que libera o sinal ao vivo mesmo para quem não é assinante, mediante cadastro na plataforma.

Com estrutura grandiosa e expectativa alta, o show promete entrar para a lista de grandes apresentações já realizadas em Copacabana e reforça a tradição da cidade em receber espetáculos internacionais de grande porte.

Imagem - Dia do Trabalhador: 100 mensagens para enviar no WhatsApp de chefes, colegas e clientes

Dia do Trabalhador: 100 mensagens para enviar no WhatsApp de chefes, colegas e clientes
Imagem - Dia da Literatura Brasileira: 12 famosos que já lançaram livros e você provavelmente não sabia

Dia da Literatura Brasileira: 12 famosos que já lançaram livros e você provavelmente não sabia
Imagem - Anjo da Guarda aponta proteção para 3 signos nesta sexta-feira (1° de maio): caminhos são guardados

Anjo da Guarda aponta proteção para 3 signos nesta sexta-feira (1° de maio): caminhos são guardados