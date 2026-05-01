Shakira no Rio: veja data do show, horário e onde assistir ao vivo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 1 de maio de 2026 às 10:32
A cantora Shakira se apresenta neste sábado (2), na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em um dos maiores eventos musicais do ano. O show faz parte do projeto Todo Mundo no Rio e deve reunir uma multidão na orla carioca.
A apresentação está prevista para começar às 21h45, no horário de Brasília, mas a cobertura ao vivo começa antes para quem vai assistir de casa.
Suíte de Shakira no Copacabana Palace
Na TV Globo, o show será exibido logo após a novela Três Graças. Já no Globoplay e no Multishow, a transmissão começa mais cedo, a partir das 21h20, com conteúdos de bastidores e preparação para o espetáculo.
A cobertura será comandada por Ana Clara, Kenya Sade, Dedé Teicher e Laura Vicente, direto de Copacabana.
Quem optar por assistir online poderá acompanhar gratuitamente pelo Globoplay, que libera o sinal ao vivo mesmo para quem não é assinante, mediante cadastro na plataforma.
Com estrutura grandiosa e expectativa alta, o show promete entrar para a lista de grandes apresentações já realizadas em Copacabana e reforça a tradição da cidade em receber espetáculos internacionais de grande porte.
