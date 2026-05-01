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Manu Gavassi comemora fim da transição capilar e emociona ao falar de processo difícil

Cantora revela que quase desistiu várias vezes até assumir os fios naturais e incentiva seguidoras

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 1 de maio de 2026 às 12:12

Manu Gavassi
Manu Gavassi Crédito: Reprodução

A cantora Manu Gavassi compartilhou com os seguidores um momento marcante de sua rotina de autocuidado. Em publicação nas redes sociais, ela celebrou o resultado da transição capilar e mostrou os fios cacheados e volumosos após meses de processo.

“E eu nem acredito que cheguei nesse cabelo aqui...”, escreveu ao exibir o novo visual.

Manu Gavassi

Manu Gavassi por Divulgação
Manu Gavassi com sobrancelhas descoloridas por Reprodução/Redes Sociais
Nara, é fruto do relacionamento de Manu Gavassi com Jullio Reis por Reprodução/Redes Sociais
Manu Gavassi e Jullio Reis por Reprodução/Redes Sociais
Manu Gavassi e Jullio Reis por Reprodução
Manu Gavassi por Reprodução / Redes Sociais
Manu Gavassi destacou-se pela maturidade e memes durante a sua temporada no BBB por
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Manu Gavassi por Divulgação

O desabafo repercutiu entre seguidoras, especialmente aquelas que também passam pela transição. Uma delas contou que pensava em desistir e voltar a alisar o cabelo, mas mudou de ideia após ver o resultado da artista.

Ao responder, Manu revelou que o caminho não foi simples. “Eu quase me rendi váaaaarias vezes e não foi na primeira tentativa que consegui”, disse.

A cantora explicou que a fase da gravidez e o período após o nascimento da filha foram decisivos para conseguir manter o processo. Com menos compromissos profissionais, ela conseguiu evitar o uso de escova e modeladores, permitindo que o cabelo natural voltasse a crescer com mais saúde.

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Mãe de Nara, de um ano, fruto do relacionamento com Jullio Reis, Manu contou que já faz quase um ano desde o corte que retirou a parte com química.

Hoje, ela afirma que se sente mais confortável com os fios naturais e destacou a mudança na relação com a própria imagem. “Alisei o cabelo a vida inteira, nunca pensei que fosse voltar e nem me sentir bonita com o meu cabelo natural, mas a sensação é muito boa. Espero que você consiga”, declarou.

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O relato da artista reforça a importância da paciência e da autoestima durante a transição capilar, um processo que pode ser desafiador, mas também transformador.

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