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Renata Sorrah volta à Globo e assume papel em nova novela das sete

Atriz retorna após dois anos e viverá médica em trama com conflitos no ambiente hospitalar

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de abril de 2026 às 16:06

Renata Sorrah
Renata Sorrah Crédito: Reprodução

A atriz Renata Sorrah está de volta à TV Globo após dois anos afastada das novelas. Ela foi confirmada no elenco de “Por Você”, produção que vai substituir “Coração Acelerado” na faixa das sete a partir de agosto.

Na nova trama, Renata Sorrah terá um papel de destaque. A personagem será uma médica respeitada dentro do hospital onde a história se desenvolve e deve protagonizar embates com a vilã vivida por Alinne Moraes.

Renata Sorrah

Renata Sorrah por Reprodução
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Renata Sorrah por Reprodução

A emissora deu início à pré-produção nesta quarta-feira (29), com as primeiras atividades envolvendo o elenco. Como parte da preparação, os atores devem passar por treinamentos com noções básicas de medicina, além da tradicional leitura inicial do roteiro.

A novela é assinada pelos autores Juliana Peres e Dino Cantelli e terá Sheron Menezzes como protagonista. Na história, a personagem principal será uma obstetra que enfrenta mudanças na vida pessoal após assumir a responsabilidade pelos filhos da melhor amiga.

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Com ambientação no universo hospitalar, a trama deve explorar conflitos profissionais e familiares, além das relações entre os personagens ao longo da narrativa.

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