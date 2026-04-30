SAUDADES, NAZARÉ!

Renata Sorrah volta à Globo e assume papel em nova novela das sete

Atriz retorna após dois anos e viverá médica em trama com conflitos no ambiente hospitalar

Fernanda Varela

Publicado em 30 de abril de 2026 às 16:06

Renata Sorrah Crédito: Reprodução

A atriz Renata Sorrah está de volta à TV Globo após dois anos afastada das novelas. Ela foi confirmada no elenco de “Por Você”, produção que vai substituir “Coração Acelerado” na faixa das sete a partir de agosto.

Na nova trama, Renata Sorrah terá um papel de destaque. A personagem será uma médica respeitada dentro do hospital onde a história se desenvolve e deve protagonizar embates com a vilã vivida por Alinne Moraes.

Renata Sorrah 1 de 9

A emissora deu início à pré-produção nesta quarta-feira (29), com as primeiras atividades envolvendo o elenco. Como parte da preparação, os atores devem passar por treinamentos com noções básicas de medicina, além da tradicional leitura inicial do roteiro.

A novela é assinada pelos autores Juliana Peres e Dino Cantelli e terá Sheron Menezzes como protagonista. Na história, a personagem principal será uma obstetra que enfrenta mudanças na vida pessoal após assumir a responsabilidade pelos filhos da melhor amiga.