Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Rita Batista dá indireta para Daniela Mercury após polêmica com Edson Gomes: 'Rainha só em monarquias'

Apresentadora cita necessidade de provas após fala da cantora em premiação gerar repercussão

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de abril de 2026 às 15:53

Rita Batista e Daniela Mercury
Rita Batista e Daniela Mercury Crédito: Reprodução

A apresentadora Rita Batista entrou na discussão envolvendo Daniela Mercury e Edson Gomes após a repercussão do bate-boca entre os artistas em Salvador. A comunicadora publicou uma mensagem nas redes sociais que foi interpretada como indireta sobre o caso.

Na ferramenta de notas do Instagram, Rita escreveu: “Quem acusa tem que provar. Rainha só em monarquias”. A frase rapidamente ganhou destaque e foi associada à declaração feita por Daniela durante o Troféu Armandinho e Irmãos Macêdo.

A polêmica começou quando Daniela Mercury, ao discursar no evento, mencionou Edson Gomes ao abordar o tema da violência contra a mulher. A fala foi interpretada como uma insinuação de agressão, o que levou o cantor a reagir no palco, iniciando uma discussão pública.

Daniela Mercury

Daniela Mercury no Porto da Barra por Reprodução
Daniela Mercury no Porto da Barra por Reprodução
Daniela Mercury no Porto da Barra por Reprodução
Daniela Mercury no Porto da Barra por Reprodução
Daniela Mercury  por Reprodução | Facebook
Daniela Mercury por Célia Santos
Lan Lanh, Nanda Costa, Wagner Moura e Daniela Mercury em Salvador por Reprodução/Instagram
Daniela Mercury e Preta Gil por Reprodução
Daniela Mercury e Preta Gil por Reprodução
Daniela Mercury e Preta Gil por Reprodução
Daniela Mercury por Reprodução
Daniela Mercury por Jefferson Peixoto/ Alô Alô Bahia
Daniela Mercury por Elis Freire / CORREIO
Daniela Mercury revela local do "Pôr do Som" 2025 por Genilson coutinho
Daniela Mercury por Celia Santos/divulgação
Daniela Mercury na Unicef por Divulgação Unicef
A cantora Daniela Mercury é embaixadora do UNICEF no Brasil desde 1995, representante da ONU e integrante do Observatório de Direitos Humanos do Conselho Nacional de Justiça por Célia Santos/divulgação
Daniela Mercury deu entrevista no Fantástico neste domingo (26) por Reprodução / Gshow
1 de 18
Daniela Mercury no Porto da Barra por Reprodução

Com a repercussão, Daniela se manifestou por meio de nota enviada à imprensa. No comunicado, a cantora afirmou que não teve a intenção de fazer uma acusação direta e explicou que a declaração teve caráter simbólico. “Sua fala tinha caráter amplo e simbólico, dirigida a todos os homens brasileiros, como defesa de relações baseadas no afeto, no respeito e na dignidade à vida de mulheres”, informou a assessoria.

Leia mais

Imagem - Hipocrisia? Andressa Urach termina casamento após marido virar criador de conteúdo adulto: 'Não aceito isso'

Hipocrisia? Andressa Urach termina casamento após marido virar criador de conteúdo adulto: 'Não aceito isso'

Imagem - No 'Saia Justa', Ana Paula Renault fala sobre a morte do pai: 'Deus me salvou de algo pior'

No 'Saia Justa', Ana Paula Renault fala sobre a morte do pai: 'Deus me salvou de algo pior'

Imagem - Narrador critica política de diversidade da Globo e diz ter perdido espaço nas transmissões

Narrador critica política de diversidade da Globo e diz ter perdido espaço nas transmissões

A equipe também destacou que o posicionamento está alinhado à trajetória da artista em defesa de direitos humanos. Ainda assim, Daniela pediu desculpas após a repercussão negativa do episódio.

Nas redes sociais, a publicação de Rita Batista gerou debate entre internautas, com opiniões divididas sobre o caso e sobre a postura dos envolvidos na situação.

Mais recentes

Imagem - Flagrada em aeroporto, Ivete Sangalo pede para fotógrafo apagar fotos das filhas

Flagrada em aeroporto, Ivete Sangalo pede para fotógrafo apagar fotos das filhas
Imagem - Camila Queiroz mostra rosto da filha pela 1ª vez e impressiona com semelhança com o pai; veja foto

Camila Queiroz mostra rosto da filha pela 1ª vez e impressiona com semelhança com o pai; veja foto
Imagem - Milena Moreira perde a paciência e 'vai para cima' de Alberto Cowboy em evento da Globo

Milena Moreira perde a paciência e 'vai para cima' de Alberto Cowboy em evento da Globo