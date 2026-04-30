POLÊMICA

Rita Batista dá indireta para Daniela Mercury após polêmica com Edson Gomes: 'Rainha só em monarquias'

Apresentadora cita necessidade de provas após fala da cantora em premiação gerar repercussão

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de abril de 2026 às 15:53

Rita Batista e Daniela Mercury Crédito: Reprodução

A apresentadora Rita Batista entrou na discussão envolvendo Daniela Mercury e Edson Gomes após a repercussão do bate-boca entre os artistas em Salvador. A comunicadora publicou uma mensagem nas redes sociais que foi interpretada como indireta sobre o caso.

Na ferramenta de notas do Instagram, Rita escreveu: “Quem acusa tem que provar. Rainha só em monarquias”. A frase rapidamente ganhou destaque e foi associada à declaração feita por Daniela durante o Troféu Armandinho e Irmãos Macêdo.

A polêmica começou quando Daniela Mercury, ao discursar no evento, mencionou Edson Gomes ao abordar o tema da violência contra a mulher. A fala foi interpretada como uma insinuação de agressão, o que levou o cantor a reagir no palco, iniciando uma discussão pública.

Daniela Mercury 1 de 18

Com a repercussão, Daniela se manifestou por meio de nota enviada à imprensa. No comunicado, a cantora afirmou que não teve a intenção de fazer uma acusação direta e explicou que a declaração teve caráter simbólico. “Sua fala tinha caráter amplo e simbólico, dirigida a todos os homens brasileiros, como defesa de relações baseadas no afeto, no respeito e na dignidade à vida de mulheres”, informou a assessoria.

A equipe também destacou que o posicionamento está alinhado à trajetória da artista em defesa de direitos humanos. Ainda assim, Daniela pediu desculpas após a repercussão negativa do episódio.