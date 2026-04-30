UÉ...

Hipocrisia? Andressa Urach termina casamento após marido virar criador de conteúdo adulto: 'Não aceito isso'

Influenciadora diz que não aceita esse tipo de trabalho em relacionamento e relata episódio de crise

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de abril de 2026 às 15:38

Andressa Urach e o marido, Flávio Giglioli Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Andressa Urach anunciou o fim do casamento com o empresário Flávio Giglioli após poucos meses de relacionamento. A separação, segundo ela, aconteceu depois que o marido decidiu começar a produzir conteúdo adulto, mesmo caminho que ela decidiu seguir.

O término foi confirmado pela própria Andressa após ela apagar fotos com o companheiro das redes sociais. Em declaração ao portal LeoDias, a influenciadora explicou o motivo da decisão. “Nos separamos. Não estamos mais juntos porque ele abriu conta em conteúdo adulto e eu falei que eu nunca mais ficaria com ninguém que trabalhasse com isso. Não aceito”, afirmou.

Andressa Urach 1 de 20

Ela também relatou que o comportamento do então marido nas plataformas agravou a situação. “Sou ciumenta. Não satisfeito depois dele criar a conta dele nas plataformas, ele começou a receber mensagem de um monte de abençoada, pra não falar outras coisas, porque sabe que ele é casado”, disse.

O episódio ganhou proporção maior após uma crise dentro de casa. Andressa contou que perdeu o controle durante a discussão. “Eu surtei, quebrei o apartamento, os vizinhos chamaram a polícia. Deu barraco mesmo. Todo mundo sabe que eu sou barraqueira. Sou louca, sou barraqueira, sou tudo isso aí”, declarou.

Segundo a influenciadora, houve tentativa de diálogo antes da separação, mas a postura do marido não mudou. “O problema foi ele responder. Não tem que responder, não tem que dar abertura. Ele quer ser criador, então que seja. Mas comigo não. Eu não aceito isso dentro de um relacionamento”, completou.