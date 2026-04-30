Camila Queiroz mostra rosto da filha pela 1ª vez e impressiona com semelhança com o pai; veja foto

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Felipe Sena
Publicado em 30 de abril de 2026 às 16:43
A atriz Camila Queiroz mostrou o rosto da filha, Clara, pela primeira vez nas redes sociais, e chamou atenção dos seguidores pela semelhança com o pai, Klebber Toledo.
Na rede social, a atriz fez uma publicação conjunta com a revista Marie Claire, em que aparece na capa ao lado da filha. “Queria uma forma bonita e respeitosa de apresentar a Clara. Ela é a cara do pai, com o narizinho da mamãe”, disse a atriz, prestes a completar 33 anos em seu primeiro Dia das Mães.
Nos Stories do Instagram, a atriz publicou uma foto de Klebber quando era criança, mostrando semelhança. “Essa perfeição aqui é o papai, mas poderia facilmente ser a Clarinha. Fala sério? Eu morro de amor”, escreveu Camila Queiroz na legenda com um emoji de coração na cor rosa.
Nasce filha de Camila Queiroz e Kleber Toledo
Em dezembro do ano passado, Klebber Toledo e Camila Queiroz foram fotografados enquanto embarcavam no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O casal fez uma rara aparição pública em família ao surgir acompanhado da filha, que nasceu no dia 12 de dezembro.