PRIMEIRA APARIÇÃO

Camila Queiroz mostra rosto da filha pela 1ª vez e impressiona com semelhança com o pai; veja foto

Atriz fez registro especial nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 30 de abril de 2026 às 16:43

Klebber Todelo e Camila Queiroz Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A atriz Camila Queiroz mostrou o rosto da filha, Clara, pela primeira vez nas redes sociais, e chamou atenção dos seguidores pela semelhança com o pai, Klebber Toledo.

Na rede social, a atriz fez uma publicação conjunta com a revista Marie Claire, em que aparece na capa ao lado da filha. “Queria uma forma bonita e respeitosa de apresentar a Clara. Ela é a cara do pai, com o narizinho da mamãe”, disse a atriz, prestes a completar 33 anos em seu primeiro Dia das Mães.

Camila Queiroz e Clara em capa de revista Crédito: Reprodução | Instagram

Nos Stories do Instagram, a atriz publicou uma foto de Klebber quando era criança, mostrando semelhança. “Essa perfeição aqui é o papai, mas poderia facilmente ser a Clarinha. Fala sério? Eu morro de amor”, escreveu Camila Queiroz na legenda com um emoji de coração na cor rosa.

Nasce filha de Camila Queiroz e Kleber Toledo 1 de 6

Klebber Todelo criança Crédito: Reprodução | Instagram