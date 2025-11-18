Acesse sua conta
Camila Queiroz e Klebber Toledo mostram ansiedade ao fazer enxoval da primeira filha

Casal mostrou os bastidores do momento, incluindo o ator chorando de emoção e a modelo experimentando uma “bolsa de canguru”

  Felipe Sena
  Alô Alô Bahia

  • Felipe Sena

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 19:31

Camilla Queiroz e Klebber Toledo esperam primeira filha
Crédito: Reprodução | Instagram

A atriz Camila Queiroz, de 32 anos, e o ator Klebber Toledo, de 39, compartilharam nas redes sociais a emoção de montar o enxoval da primeira filha. No vídeo, o casal mostra os bastidores do momento, incluindo o ator chorando de emoção e a modelo experimentando uma “bolsa de canguru”, em um momento de descontração que está treinando para os looks do futuro.

