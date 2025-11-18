MATERNIDADE

Camila Queiroz e Klebber Toledo mostram ansiedade ao fazer enxoval da primeira filha

Casal mostrou os bastidores do momento, incluindo o ator chorando de emoção e a modelo experimentando uma “bolsa de canguru”



Felipe Sena

Alô Alô Bahia

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 19:31

Camilla Queiroz e Klebber Toledo esperam primeira filha Crédito: Reprodução | Instagram

A atriz Camila Queiroz, de 32 anos, e o ator Klebber Toledo, de 39, compartilharam nas redes sociais a emoção de montar o enxoval da primeira filha. No vídeo, o casal mostra os bastidores do momento, incluindo o ator chorando de emoção e a modelo experimentando uma “bolsa de canguru”, em um momento de descontração que está treinando para os looks do futuro.

“Um dos momentos mais aguardados de uma gestação é quando vamos montar o enxoval e eu confesso que estava com frio na barriga. Neste vídeo dá para ver um pouquinho de como fomos papais curiosos de primeira viagem e fizemos questão de conhecer e ver de perto cada detalhe”, escreveram.

Recentemente, o fotógrafo Anthony Garcia divulgou novas fotos do ensaio gestacional dos dois. À espera de uma menina prevista para nascer no início de dezembro, Camila e Klebber posaram ao ar livre, em uma praia do Rio de Janeiro.

“Amo ver vocês construindo a vida. Construindo vida. Tocando vidas. Amando vidas. Vivendo. Amo ver vocês. E amo vocês juntos”, escreveu Anthony ao publicar os registros inéditos.